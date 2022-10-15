Вижити без електрики: корисні поради для тих, хто не хоче замерзнути взимку

Росіяни, які завдають ударів по українській критичній інфраструктурі, хочуть, щоб узимку українці замерзали. Якщо в будинках не буде опалення, то можна було б скористатися обігрівачами, які слід також правильно вибрати. Але що робити, якщо не буде електрики…

На такий випадок, як пише видання «На пенсії», потрібно запастися ліхтариками. Вони можуть бути як на акумуляторах або батареях, так і механічні. Не зайвим буде вдома запас батарейок, свічок та сірників.

Якщо в будинку електрична плита, то потрібно подбати про альтернативний спосіб приготування їжі. Наприклад, купити туристичний примус на бензині або газову плиту, що працює від балончиків. І, звичайно, запас пального.

Також варто запастись сухим спиртом. Щоправда, на ньому буде не дуже зручно щось готувати — знадобиться далеко не один шматочко спирту, а ось підігріти воду, щоби зробити чай, можна. Для цього рекомендують не використовувати посуд з товстим дном — він грітиметься довше.

Якщо відключення світла планові, можна зробити чай і зберігати його в термосах. Краще брати термос із металевим корпусом — він тримає тепло протягом 10−12 годин, а пластиковий — у два рази менше.

Також без світла виникає питання зберігання продуктів. Якщо на вулиці холодно, їх можна тримати на балконі. На якийсь час допоможуть вирішити питання термосумки.

А ще важливо пам'ятати про повербанки — їх слід тримати зарядженими. Та й самі гаджети періодично ставити на зарядку.

Матеріал з корисними порадами щодо того, як не замерзнути взимку в квартирі без опалення, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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