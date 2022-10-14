Як приготувати смачне вино із синього винограду в домашніх умовах: рецепт від учасника кулінарного телешоу

Як відомо, виноробство — це мистецтво. Справжні винороби навчаються роками. При цьому кожен любитель може приготувати домашнє виноградне вино, смак якого буде кращим, ніж у багатьох магазинних.

Учасник «МайстерШеф. Професіонали» Шева Дімарик поділився з виноробами-початківцями покроковим рецептом приготування смачного напою.

Він зазначив, що ємності для майбутнього вина мають бути чистими та сухими, щоб сік винограду не зіпсувався. Для цього спочатку потрібно залити в них кип'ячену воду, а потім насухо протерти.

Для вина потрібно взяти 10 кг синього винограду (приблизно два відра) на кожен літр вина 100−200 грамів цукру. Води, щоб розбавити концентрований сік винограду знадобиться 100 мл.

Спочатку від стиглих грон винограду потрібно відокремити ягоди.



Передавити ягоди винограду в емальованому посуді або відрі. Робити це краще руками чи дерев'яною лопаткою, щоб не пошкодити кісточки.



Залишити посуд з передавленим виноградом, накривши чистою тканиною, на 5 днів за температури 18−27 градусів. Щодня мезгу (передавлений виноград) необхідно перемішувати дерев'яною лопаткою. За цей час виноградний сік посвітлішає, а також з'явиться кислуватий запах та шипіння.

Зібрати верхній шар зі шкірками в окремий посуд, віджати руками чи пресом. Злитий та відфільтрований сік пропустити через марлю, переливаючи кілька разів з однієї ємності у другу. Цей процес наситить виноградний сік киснем.

Відфільтрований сік розподілити в ємності для бродіння (в одному посуді має бути не більше 70% соку). Додати цукор. Приблизно 2% цукру дасть 1% спирту у готовому вині. Цукор потрібно додавати поступово.

На шийці банки закріпити промиту медичну рукавичку, проколовши у пальцях голкою кілька дірочок. Обв'язати резинкою по колу. Таким чином, вино зможе «дихати».

Коли консистенція стане кислуватою, вносити 50 г цукру на кожен літр соку. Повторити процедуру 3−4 рази на перших 20 днях бродіння.

Протягом усього часу бродіння слід стежити за рукавичкою. Спочатку вона надується, а коли вино настоїться — здується.

Тихе бродіння. У ході цього етапу, що триває від 40 до 380 днів, формується кінцевий смак вина.

Наповнити пляшки до верху й поставити їх у темне місце при температурі від +10 градусів. Раз на тиждень виноградний сік потрібно проціджувати, щоб не з'явився осад. За кілька місяців напій повністю приготується. На смак він має бути в міру міцним та солодким.

У результаті вийде близько шести літрів напівсухого домашнього вина.

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