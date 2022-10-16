Легкий та повітряний турецький пиріг без борошна: рецепт від української красуні

Відомі українські кулінари та блогери продовжують ділитися рецептами тортів та тістечок, які прості у виготовленні. Для таких десертів часто не потрібні духовки, безліч складних операцій та важко доступні продукти.



Популярна фудблогерка Alina FooDee розповіла, як приготувати дуже смачний й простий пиріг без борошна та олії.

За її словами, пиріг з йогурту виходить ніжним, що просто тане в роті.



Для приготування десерту потрібен йогурт, приблизно 400 г, 4 яйця, 100 г цукру, 75 г кукурудзяного крохмалю, а також ванілін та сіль.

На любителя, можна додати цедру лимона. Блогерка впевнена, що так пиріг буде ще смачнішим.



Щоб випічка вийшла пишною, Аліна рекомендує поділити яйця на жовтки та білки. До білків додати щіпку солі та збити до пишності.

Потім збити жовтки з цукром та ваніліном. Продовжуючи збивати, додати йогурт та крохмаль. До цієї маси обережно ввести збиті білки.

Форму для пирога вистелити пергаментом. Щоб пергамент краще тримався, можна змастити боки та дно рослинною олією.

Тісто вилити у форму. Випікати 40−50 хвилин при температурі 170 °C.

Готовий пиріг повинен охолонути у формі. Вже холодний пиріг посипати цукровою пудрою.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт торта «Снікерс», який готується за сім хвилин без духовки.

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