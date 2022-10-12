«Супершвидкий» та «суперсмачний» торт «Снікерс»: готується за сім хвилин, без духовки, желатину та згущеного молока

Досвідчені господині знають, як вийти з ситуації, коли гості на порозі, а до чаю нічого немає. Існує безліч швидких рецептів тістечок та тортів, які можна за лічені хвилини приготувати без духовки.

Фуд-блогерка Наталя запропонувала ще один рецепт, який завжди виручить як у свята, так просто до чаювання у родинному колі.

«Все готується дуже просто й швидко, а головне з доступних, простих і можна навіть сказати бюджетних продуктів», — розповіла блогерка.

Для приготування десерту не знадобляться ні духовка, ні печиво. При цьому випічка все одно вийде ніжною та м'якою.

Наталя запропонувала використати форму діаметром 21 см, вага пирога буде за цим рецептом 920 грамів.

Щоб приготувати основу для «Снікерса» потрібно 220 г пшеничного борошна (або 11 ст. л без гірки), 30 г какао-порошку (2 ст. л з гіркою), 10 г розпушувача.

Цукру можна покласти 6 столових ложок без гірки. Рослинної олії — 0,5 склянки.

Ще знадобиться 1,5 склянки теплої води.

Для початку просіяти 220 г борошна. У ту ж ємність просіяти 30 грамів какао-порошку. Потім додати 10 г розпушувача й щіпку солі, щоб смак став більш вираженим. Наприкінці додається 6 столових ложок без гірки цукру.

Усі сухі інгредієнти перемішати за допомогою віночка. У миску додати половину стандартної склянки олії. В останню чергу додається 300 мл теплої води. Знову все ретельно перемішати.



Форму вистелити пергаментом, борти змастити олією. Вилити у форму тісто. Корж запікати у мікрохвильовій печі 7 хвилин.

Готовність перевіряти зубочисткою.

Випічка має охолонути до теплого стану.

У цей час можна приготувати глазур зі 100 г смаженого арахісу, 2 плиток чорного або молочного шоколаду та 2 столових ложок рослинної олії.

Плитки шоколаду поламати на шматочки, додати олію й розтопити все у мікрохвильовій печі. На це потрібно близько 1 хвилини.

Потім шоколад й олію перемішати, додати подрібнений арахіс. І знову перемішати глазур.



Підготовлену глазур викласти на шоколадний пиріг та рівномірно розподілити.

Готовий пиріг відправити у холодильник на 30 хвилин.

За пів години торт можна подавати до столу. Він виглядає дуже смачно й на смак просто дивовижний.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати зефірний торт.

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