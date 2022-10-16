40.00 / 40.92 38.31 / 39.53
Київ: +12
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Бананова смакота»: частування на випадок несподіваного приходу гостей — готується, поки закипає чайник (відео)

15:47 16 жовтня 2022
пончики

Любителям випічки можуть сподобатися не тільки рецепти легких пирогів без борошна та олії, але й традиційні, за якими готували ще наші бабусі та мами, лише трохи підкориговані на сучасний лад.

Кулінарка Наталя Калніна зізналася, що любить пончики та готує їх з різними начинками. Особливо їй подобається начинка з бананів, яка в пончику перетворюється на ніжне пюре.

Вона назвала такі пончики «бананова смакота».

Готуються вони на кефірі, знадобиться одна склянка. Крім того, 2 столові ложки сметани, 2 яйця, 180 г борошна, сіль, ложка цукру й чайна ложка розпушувача.

Для начинки потрібно 4−5 стиглих бананів.

Спочатку потрібно підготувати основу для тіста — у миску налити склянку кефіру, трохи підігріти. Потім додати сметану, сіль, цукор та яйця. Весь вміст перемішати й на якийсь час залишити.

В окремій ємності перемішати 180 г борошна та 1 чайну ложку розпушувача.

Суху суміш просіяти й додати до кефіру з яйцями. Все перемішати.

Потім додати в тісто 4−5 порізаних кубиками бананів і теж перемішати.

Тісто має бути консистенції як на оладки. Так що за потреби можна додати трохи борошна.

Смажити пончики потрібно у великій кількості олії на невеликому вогні з двох сторін.

Готові пончики виймати на паперовий рушник, щоб забрати зайву олію.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати без духовки дуже смачний торт «Снікерс».

215

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

російські

У таджиків урвався терпець: стали відомі деталі бійні на полігоні під Білгородом

Документ

Підтверджувати трудовий стаж доведеться за новими правилами: що змінилося

Пугачова та Галкін

У Пугачової може статися поповнення у сім'ї, — ЗМІ

хата

Будь-які холоди нестрашні: українець збудував теплий будинок з пінопласту, в якому можна не платити за комуналку

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту