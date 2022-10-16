Любителям випічки можуть сподобатися не тільки рецепти легких пирогів без борошна та олії, але й традиційні, за якими готували ще наші бабусі та мами, лише трохи підкориговані на сучасний лад.

Кулінарка Наталя Калніна зізналася, що любить пончики та готує їх з різними начинками. Особливо їй подобається начинка з бананів, яка в пончику перетворюється на ніжне пюре.

Вона назвала такі пончики «бананова смакота».



Готуються вони на кефірі, знадобиться одна склянка. Крім того, 2 столові ложки сметани, 2 яйця, 180 г борошна, сіль, ложка цукру й чайна ложка розпушувача.

Для начинки потрібно 4−5 стиглих бананів.

Спочатку потрібно підготувати основу для тіста — у миску налити склянку кефіру, трохи підігріти. Потім додати сметану, сіль, цукор та яйця. Весь вміст перемішати й на якийсь час залишити.



В окремій ємності перемішати 180 г борошна та 1 чайну ложку розпушувача.

Суху суміш просіяти й додати до кефіру з яйцями. Все перемішати.

Потім додати в тісто 4−5 порізаних кубиками бананів і теж перемішати.

Тісто має бути консистенції як на оладки. Так що за потреби можна додати трохи борошна.



Смажити пончики потрібно у великій кількості олії на невеликому вогні з двох сторін.

Готові пончики виймати на паперовий рушник, щоб забрати зайву олію.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати без духовки дуже смачний торт «Снікерс».

215

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram