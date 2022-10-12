17 жовтня 2022

Ця дуже повчальна історія сталася у США 1998 року. А повчальною вона є насамперед для тих скептиків, які продовжують стверджувати, що свині не можуть замінити нам таких домашніх улюбленців, як собаки чи, наприклад, кішки. Мовляв, вони не такі розумні чи віддані. Вибачте! Джо-Ен Олтсмен, мешканка штату Пенсільванія, з певного часу впевнена у протилежному. І для цього вона має досить вагомі підстави.

Коли зовсім несподівано у неї стався серцевий напад, Джо-Ен відчула себе так погано, що вже наступної миті впала на підлогу. Жінка знаходилася вдома одна, не рахуючи, правда, домашніх вихованців — собаки і свині на прізвисько Лулу. Собака відразу почав голосно гавкати, очевидно, намагаючись покликати когось на допомогу. Свиня ж, недовго думаючи, вискочила на вулицю і лягла впоперек проїжджої частини (благо, та проходила поряд з будинком), перекриваючи своїм огрядним тілом рух автомобілям.

До незрозумілих водіїв ніяк не могло дійти, чого від них домагається ця дивна тварина. Вони то голосно сигналили, то намагалися об'їхати Лулу, яка розвалилася посеред дороги. Свиня ж періодично вставала і забігала в будинок, немов для того, щоб переконатися, що з її господинею все гаразд. Потім тварина поверталася назад на трасу. У результаті якийсь перехожий звернув увагу на дивні метання Лулу і пішов за нею в будинок, де і виявив Джо-Ен, яка до того часу, як і раніше, перебувала в несвідомому стані. Швидка допомога, яку викликав чоловік, доправила жінку до лікарні, де їй встигли врятувати життя. А ви кажете — свиня. Ось вам і свиня.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.