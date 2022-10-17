ТОВ «Твоя беттингова компанія» продовжує працювати в Україні та збирати персональні дані українців на користь ФСБ та ГРУ росії на нелегально працюючому сайті 1xbet.com, пише «Прямий».

«У розпал війни з росією, під час якої нещадно обстрілюються українські мирні міста, коли кожен українець намагається зробити свій внесок у перемогу, деякі ділки з українськими паспортами, не соромлячись, продовжують працювати на російську федерацію», — йдеться у публікації.

Як писав «Форбс», засновник Сергій Цибін та директор Олександр Родін зареєстрували у червні ТОВ «Твоя беттингова компанія», вона стала представником в Україні російського бренду 1xBet.

«Практично на самому початку повномасштабного вторгнення росії ТОВ „Твоя беттингова компанія“, очолювана Цибіним і Родіним, отримала ліцензію від КРАІЛ на роботу в Україні під російським брендом 1xBet» , — нагадав «Прямий».

Після гучних розслідувань та петиції до президента України КРАІЛ анулювала ліцензію «Твоя беттингова компанія» на роботу під брендом 1xBet, хоча до цього вдавала, що не помічає російського сліду в українській компанії, попри всі виступи активістів та розслідувачів, які довели, що наявність ліцензії на роботу на ринку азартних ігор України у такої компанії, як 1xBet, — це питання національної безпеки.

«Однак донині „Твоя беттингова компанія“ продовжує існувати, попри відсутність ліцензії на її основний вид діяльності, ба більше, намагається через суд повернути собі анульовані ліцензії. Згідно з даними сервісу з перевірки контрагентів Youcontrol, компанія не перебуває в процесі припинення своєї діяльності. На сьогодні „Твоя беттингова компанія“ здійснює контроль за роботою зі збору персональних даних через материнський сайт 1xbet.com, який, як і раніше, доступний з України та насамперед пропонує відвідувачу залишити свій український номер телефону та платити (або отримувати виграші) у гривнях на карти українських банків», — попереджає «Прямий».

Видання передбачає, що подібні завдання були дані російськими кураторами, і на їх вирішення були виділені значні кошти, про що свідчить наявний результат у вигляді домену 1xbet.com, що залишився непоміченим і незаблокованим.

«1xBet та її московські куратори не шкодують грошей ні на своїх агентів в Україні Цибіна та Родіна, ні на корумпованих представників влади, ні на суди. Схоже, що створена Цибіним та Родіним за вказівкою ФСБ та ГРУ росії корупційна схема дозволяє контролювати та забезпечувати стабільність процесу збору персональних даних українців на користь спецслужб рф», — пише у своєму матеріалі «Прямій» і зазначає, що хочеться вірити в силу компетентних органів, які не втратять цих бізнесменів із виду.

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