18 жовтня 2022

⁃ Майстре, — одного разу запитав наставника учень, — чому існують труднощі, які заважають нам досягти мети, відхиляють нас убік від обраного шляху, намагаються змусити визнати свою слабкість?

⁃ Те, що ти називаєш труднощами, — відповів учитель, — насправді є частиною твоєї мети. Перестань із цим боротися. Лише подумай про це, і прийми до уваги, коли вибираєш шлях. Уяви, що ти стріляєш із лука. Мета далеко, і ти не бачиш її, оскільки на землю опустився густий ранковий туман. Хіба ти борешся з туманом? Ні, ти чекаєш, коли повіє вітер і туман розвіється. Тепер ціль видно, але вітер відхиляє політ твоєї стріли. Хіба ти борешся з вітром? Ні, ти просто визначаєш його напрямок і робиш виправлення, стріляючи трохи під іншим кутом. Твій лук важкий і жорсткий, у тебе не вистачає сил натягнути тятиву. Хіба ти борешся із луком? Ні, ти тренуєш свої м'язи, з кожним разом все сильніше натягуючи тятиву.

⁃ Але ж існують люди, які стріляють із легкого і гнучкого лука в ясну, безвітряну погоду, — сказав учень скривджено. — Чому ж мій постріл зустрічає стільки перешкод на своєму шляху? Невже Всесвіт пручається моєму руху вперед?

⁃ Ніколи не дивися на інших, — усміхнувся вчитель. — Кожен вибирає свій лук, свою мету і свій час для пострілу. Для одних метою є точне влучання, для інших — можливість навчитися стріляти. — Учитель понизив голос і нахилився до учня:

⁃ І ще я хочу відкрити тобі велику таємницю, мій хлопчику. Всесвіту до тебе немає жодного стосунку. Він нічому не чинить опір і нікому не допомагає. Туман не опускається на землю для того, щоб завадити твоєму пострілу. І вітер не починає дмухати для того, щоб відвести твою стрілу вбік. І твердий лук створений майстром не для того, щоб ти усвідомив свою слабкість. Все це існує саме собою, незалежно від твого бажання. Тому якщо вже ти вирішив, що зможеш в цих умовах точно вразити мішень, тоді або перестань скаржитися на труднощі і починай стріляти, або утихомирити свою гординю і вибери собі легшу ціль. Ціль, по якій можна буде стріляти впритул…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.