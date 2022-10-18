Воїни ЗСУ збили 3 крилатих ракети ворога і відбили атаки рашистів на 6 населених пунктів, — Генштаб

На початок 237-ї доби героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Про це Генеральний штаб повідомляє у ранковому зведенні.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Берестове Харківської області; Бахмутське, Іванград, Кліщіївка, Первомайське та Мар’їнка Донецької області.

Порушуючи всі норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, російські окупанти зводять фортифікаційні споруди за рахунок грабунку місцевого населення. Так, у населеному пункті Благодатне Херсонської області, з приватних домогосподарств мирних громадян вилучають будівельні матеріали та металеві конструкції садиб для обладнання інженерних укріплень.

Проте Сили оборони України дають гідну відсіч ворогу — лише українська бойова авіація протягом минулої доби завдала 22 удари. Підтверджено ураження 18 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 3 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Своєю чергою підрозділи протиповітряної оборони збили 3 крилаті ракети, а ракетні війська та артилерія уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО та артилерії, один склад боєприпасів та інші військові цілі противника.

Нагадаємо, президент Зеленський впевнений, що росія не здатна перемогти Україну на полі бою, тому й вдається до варварських ударів по домівках мирних громадян.

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