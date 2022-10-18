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«Мариновані печериці»: підготуйте смакоту для святкового столу взимку

22:00 18 жовтня 2022
Мариновані печериці

У холодний сезон ці гриби досить дорогі, а консервовані у магазині ще дорожчі. Тож, як радить кулінарка Поліна Польна, саме час зробити запас.

Інгредієнти:

  • 4 кг печериць
  • 1 л води
  • 40 г солі
  • 80 г цукру
  • 80 г оцту
  • За бажанням можна додати 50 мл олії + часник

Приготування:

Для початку печериці треба помити, почистити. Далі ставимо їх відварювати, на середньому вогні мають кипіти 5 хвилин. У воду, щоб не потемніли, додати на кінчику ножа лимонної кислоти. Як прокипіли, злити на друшляк, промити водою, і починаємо готувати маринад.

На 4 кг печериць вихід — 7 банок по 0,5 л, маринаду треба 1,100 мл. Ставимо розсіл на плиту, доводимо до кипіння і опускаємо печериці партіями, в маринаді вони мають лиш закипіти, і одразу накладаємо в стерильні банки, в яких вже є лавровий лист, перець горошком, гвоздика, гірчиця горошком. Закриваємо — і в тепло до вистигання.

За 6 годин вже можна пробувати, а тоді ставимо у підвал.

Нагадаємо рецепт вівсянки з печерицями «а-ля різотто» від Ектора Хіменеса-Браво

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