Маріупольський борщ з бичками від шефа «Пекельної кухні»: готуємо справжню українську страву з «південними нотками»

Борщ — одна з найпопулярніших та найсмачніших страв української кухні. І кожна господиня має свої секрети його приготування.



Шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов провів дитинство біля Азовського моря в Маріуполі. Він знає смак та рецепт борщу з бичками.



За словами кулінара, смак такої страви — нереальний. У борщі є не лише бички, а й багато томатів.



Для борщу з південними нотками знадобляться: по 10 штук сушеного та свіжого бичка, 3 моркви, 2 цибулини, голівка часнику, буряк, корінь петрушки, один перець.



Помідорів потрібний цілий кілограм, невеликий качан капусти, 0,5 кг картоплі.

Сіль, перець, лимонний фреш, кріп, петрушка — до смаку, а також олія для смаження.



Спочатку потрібно добре вимити солоний сухий бичок та замочити його у воді на ніч, щоб риба віддала сіль.

Вранці очистити бичок від нутрощів та зябер. Варити на маленькому вогні. Додати цілу цибулину, головку часнику, стебло селери та моркву.

Коли вода закипить, кинути гілочки від свіжих помідорів. Це потрібно, щоб вийшов насичений томатний аромат.

Разом варити 2−3 години.

Готовий бульйон процідити, залишивши лише навар. Бички не потрібні. Додати в бульйон картоплю та варити до готовності.

Блендером перебити помідори в однорідну масу.

Нарізати соломкою моркву, цибулю, корінь петрушки, буряк. Обсмажити на сковороді. Додати нарізаний перець і ще трохи протушкувати.

Останніми влити помідори та тушити овочі хвилин 30.



Коли картопля в бульйоні звариться, додати до неї смажені овочі.

Капусту порізати соломкою. Відправити у каструлю. Додати зелень й дати разом трохи прокипіти.

Тим часом на сковороді обсмажити свіжі бички з двох боків до хрусткої скоринки. Налити борщ у тарілку та додати туди обсмажену рибу.



Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати фарширований гарбуз з рибою та рисом у духовці.

62

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram