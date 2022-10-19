Осінь — саме час позбутися капустянки: прості та ефективні способи боротьби з ворогом № 1 усіх дачників

Восени дачники, які закінчили збирання врожаю, мають ще достатній фронт робіт. Наприклад, досвідчені садівники радять тим часом зайнятися боротьбою з капустянкою. Восени для них можна зробити пастки, пише уДачное место.

Дуже ефективною буде пастка з гною. Кінський чи коров'ячий гній — справжній магніт для комах-шкідників. Навіть не сумнівайтеся, що капустянка вибере для зимівлі залишену вами органіку, що розкладається.

Зробити пастки просто:

- Перемішайте гній із соломою. Викопайте кілька лунок. Оптимальна глибина — 50 см. Заповніть їх сумішшю соломи та гною. Зачекайте до морозів.

- Розкидайте гній на ділянці відразу після приходу холодів. На морозі і яйця, і дорослі особини одразу ж загинуть.

Ще однією пасткою може бути пивний аромат:

- Викопайте яму, враховуючи те, що в ній має поміститися пластикова пляшка. Наповніть її невеликою кількістю пива. Це один із найпривабливіших напоїв для капустянки.

- Помістіть пляшку з пивом у лунку. Оптимальний кут нахилу — 45. Накрийте пастку світлонепроникним матеріалом. Присипте невеликою кількістю землі. Періодично оглядайте приготовлені «сюрпризи», знищуйте шкідників та міняйте пивний напій на свіжіший.

Також не завадить і медова пастка:

- Розмажте продукт усередині літрової банки. Викопайте ямку. Помістіть банку до неї. Закрийте шийку лінолеумом, залишивши щілину. Покладіть зверху солому.

- Закопайте пастку. Зачекайте кілька діб. Викопайте банку з приманкою, щоб позбавитися шкідників.

Дачники з швидкою реакцією можуть використовувати для боротьби з капустянкою гас:

- З'єднайте гас і воду у пропорції 100 мл/10 л. Влийте склад у нори комахи. Знищіть лопатою шкідника, що рятується втечею.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як боротися з капустянкою за допомогою лушпиння цибулі.

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