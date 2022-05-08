Налийте капустянці пива: як боротися з головним знищувачем розсади

В Україні зараз повним ходом триває висадка розсади у відкритий ґрунт, а це означає, що молоді рослини можуть постраждати. Земляному раку можна приготувати одну з приманок, пише На пенсії.

Так, можна розрізати картоплю зі шкіркою на 4 частини. У міцному розчині «Актори» (0,5 г на 0,5 склянки води) замочити шматки картоплі на 2−3 дні. Після цього прикопати приманку у землю. Можна замочувати цілі бульби і закопувати їх у компостну купу, де вони проростатимуть і стануть принадою для капустянки.

Також можна зварити кашу з гречки, перлівки чи вівсянки. Можна із суміші круп. На 0,5 кілограма крупи додати 1−2 столові ложки соняшникової нерафінованої (!) олії. Каша після остигання повинна ліпитися в невеликі кульки. Попередньо додайте в кашу 1 грам «Актори» і дайте просочитися отруті протягом доби. Кульки вкладайте в ходи капустянки або присипте землею шаром 1−2 сантиметри навколо грядок, де бешкетує шкідник.

Крім того, можна почастувати капустянку пивом. Її приваблює запах пива. Чому б цим не користуватися. У півлітрові пластикові або скляні пляшки з широким шийкою наливаємо трохи пива. Отвір обмотуємо шаром бинта. У добре освітленому тихому місці закладаємо пляшки у ґрунт під кутом так, щоб горловина знаходилася на рівні землі. Пивом змочуємо бинт, бризкаємо хмільним напоєм землю навколо шийки і накриваємо зверху руберойдом, картоном, старим лінолеумом. Краще під укриття підкласти пару каменів або дерев'яні планки, щоб капустянки могли вільно дістатися до дармового пива. Іноді знімайте укриття, отвір у бинті свідчить про те, що «клієнти» вже попалися. Вийміть приманку за допомогою вигнутого дроту, обов'язково промийте пляшку, налийте свіже пиво і продовжуйте полювання.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як можна позбутися набридливої попелиці на городі.

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