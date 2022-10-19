Емоційна фраза посла України викликала дипломатичний скандал між Астаною та москвою

Напередодні дострокових президентських виборів у Казахстані президент Володимир Зеленський звільнив посла України в цій республіці Петра Врублевського. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

«Звільнити Врублевського Петра Юрійовича з посади Надзвичайного та Повноважного Посла України в Республіці Казахстан», — йдеться у документі.

Раніше через Врублевського вибухнув дипломатичний скандал між Астаною та москвою. Ще в серпні в інтерв'ю казахському блогеру Діасу Кузаїрову, коментуючи підлу війну, яку веде росія проти України, дипломат сказав: «Намагаємося вбити їх більше. Що більше ми вб'ємо росіян зараз, то менше доведеться вбивати нашим дітям».

Російські ЗМІ, які цинічно закликають до геноциду українців, обурено коментували цитату дипломата. А проросійські організації в Казахстані вимагали визнати посла персоною нон грата.

Після цього Міністерство закордонних справ Казахстану було змушене реагувати. Врублевському вручили ноту протесту, а посол вибачився за свої слова. Дипломат сказав, що перебував у підвищеному емоційному стані, бо втратив будинок через розв'язану росію війну в Україні.

Однак росіяни не заспокоїлися після повернення Врублевського до роботи. МЗС росії викликало посла Казахстану. Після розмови речник російського міністерства марія захарова у виключно дипломатичній манері заявила: «На превеликий жаль, запевнення про те, що цей бандерівський емісар „ніколи не повернеться“ до Астани, не виконані. Цей персонаж знову з'явився у столиці Казахстану, причому явно не для того, щоби просто зібрати речі та забрати сім'ю».

У свою чергу Казахстан назвав заяву захаровою неприйнятною, оскільки її тональність «дисонує з характером союзницьких відносин Казахстану та росії як рівноправних стратегічних партнерів». Цей протест МЗС республіки вручив викликаному на килим послу росії в Казахстані.

Депутат Мажиліса Азат Перуашев із цього приводу заявив: «Ми розуміємо, що це пов'язано з війною між Україною та росією, але Казахстан ні з ким не воює. Тому ми вимагаємо шанувати наших представників, нашої державності».

Нагадаємо, Казахстан не визнає результати псевдореферендумів на окупованому Донбасі та районах Запорізької та Херсонської областей. Між Казахстаном і росією кілька місяців триває торгова війна.



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