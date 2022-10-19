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Події

Працювали на роспропаганду: у Вінниці спіймали любителів відеозйомки «прильотів»

17:07 19 жовтня 2022
Вирва від вибуху ракети

На Вінниччині, де недавно рашистами були завдані удари по критичній інфраструктурі, СБУ затримала чотирьох мешканців, які знімали та пересилали відео з «прильотами».

Як повідомляють в українській спецслужбі, один із них відзняв на відео наслідки атаки дронів-камікадзе, на якому видно масштаби ураження об’єкта критичної інфраструктури, і перекинув колегам, інші троє також поділилися з друзями.

А вже за півгодини це відео з’явилося у російських пропагандистів, а за годину відбувся повторний ракетний обстріл, який призвів до ще більших руйнувань і поранень людей.

«На даний час розумію, що вказані матеріали були використані країною-агресором на шкоду безпеці України. Неправильність своїх дій усвідомлюю, мої відеоматеріали могли бути використані для коригування точності завдання ударів. Ніякого умислу на нанесення шкоди Україні чи допомоги державі-агресору не маю», — зізнається вінничанин.

В СБУ нагадали, що за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, що нещодавно в результаті атаки на енергетичні об'єкти столиці загинули троє людей — співробітники комунальних служб.

Ілюстративне фото

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