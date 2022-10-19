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«Зимові вечори не будуть темними»: як виготовити свічку, яка горітиме довго

21:00 19 жовтня 2022
свічка

Вечори зараз довгі, а «завдяки» рашистській нечисті нам обіцяють темну та холодну зиму. Втім, киянка Катерина Бесперстова радить не панікувати, а, поки є час, виготовити свічки довготривалого горіння. І хоча вони не дуже вас зігріють, проте дадуть можливість займатися ввечері побутовими справами та економити енергоресурси.

«Нам знадобляться маленька банка або чарка з товстим склом, парафінова свічка, воскова свічка, дрібка солі (прибере вологу з олії), олія (рафінована без запаху), ніж, сірники або запальничка.

У скляну ємність опускаємо воскову свічку і відрізаємо потрібну довжину. На дно ємності крапаємо трішки розтопленого парафіну і, допоки не застиг, закріплюємо відрізану воскову свічку. Наливаємо олію, додаючи дрібку солі".

З однієї воскової свічки довжиною 30 см вийде 6 таких «лампадок». Одна буде горіти 10−12 годин, тоді як звичайна воскова свічка довжиною 30 см догоряє за 2 години.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про 9 корисних лайфхаків, які не дадуть замерзнути взимку у квартирі без опалення.

Читайте також: Починайте готуватися негайно: як не замерзнути у будинку або квартирі взимку

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