«Зимові вечори не будуть темними»: як виготовити свічку, яка горітиме довго

Вечори зараз довгі, а «завдяки» рашистській нечисті нам обіцяють темну та холодну зиму. Втім, киянка Катерина Бесперстова радить не панікувати, а, поки є час, виготовити свічки довготривалого горіння. І хоча вони не дуже вас зігріють, проте дадуть можливість займатися ввечері побутовими справами та економити енергоресурси.

«Нам знадобляться маленька банка або чарка з товстим склом, парафінова свічка, воскова свічка, дрібка солі (прибере вологу з олії), олія (рафінована без запаху), ніж, сірники або запальничка.

У скляну ємність опускаємо воскову свічку і відрізаємо потрібну довжину. На дно ємності крапаємо трішки розтопленого парафіну і, допоки не застиг, закріплюємо відрізану воскову свічку. Наливаємо олію, додаючи дрібку солі".

З однієї воскової свічки довжиною 30 см вийде 6 таких «лампадок». Одна буде горіти 10−12 годин, тоді як звичайна воскова свічка довжиною 30 см догоряє за 2 години.

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