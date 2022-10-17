Фігурка дня. «Порцелянові історії». 20 жовтня 2022

- 08:18 Вистояти проти російських неадекватів: Зеленський назвав спільне завдання українців у війні
- 01:50 Приємні листи, горілка та вино: Берлусконі спровокував гучний скандал, розповівши про свої стосунки з путіним
- 00:46 Прокляття або недбалість: в Індонезії згоріла одна з найбільших мечетей у світі
- 19.10 23:14 Удар російського ворога по Україні: що відбувається у Києві, Дніпрі, Харкові та інших містах країни (оновлено)
- 19.10 23:00 «Це вимушений крок»: по всій Україні 20 жовтня тимчасово відключатимуть електроенергію
- 19.10 22:30 «Через гризунів зимуючі в саду цибулинні не можна вкривати соломою»: що робити в жовтні у саду
- 19.10 22:00 «Діти зметуть зі столу за хвилини»: готуємо сирні кульки
- 19.10 21:30 «путіну морально не можна дозволити вийти сухим з води у цій війні», — ЗМІ
- 19.10 21:00 «Зимові вечори не будуть темними»: як виготовити свічку, яка горітиме довго
- 19.10 20:30 «Існує ризик нової хвилі»: взимку до Польщі можуть приїхати ще до 800 тисяч біженців з України
- 19.10 20:24 Дворазового призера Олімпійських ігор підозрюють у вбивстві принципового суперника
- 19.10 20:15 Як батькам-переселенцям отримати кошти на новонароджену дитину: поради юристів
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1971
Скульптор: Juan Huerta
Висота: 20 cm Із експозиції «Shvets Museum»
Ця історія трапилася у 1919 році біля берегів Нової Шотландії, провінції на сході Канади. Вона дуже популярна у тих краях. Про неї було написано безліч книг, а діти навіть вивчають її в школах. На зорі мого захоплення колекціонуванням порцеляни мені про цю історію розповів співробітник українського посольства у Канаді, коли волею нагоди мені довелося там побувати.
Так ось. Якось на скелі біля одного з берегів провінції Нова Шотландія штормом, що вирував в Атлантичному океані, викинуло корабель, на борту якого знаходилися 93 моряки. Фактично вони опинилися прямо серед бурхливої стихії. І їм, на жаль, не залишалося нічого іншого, як смиренно чекати на свою долю. І доля ця, судячи з усього, була дуже плачевною. Адже корабель міг будь-якої миті зіскочити з рифу і піти на дно.
У моряків залишався єдиний шанс — доставити на берег (який був відносно недалеко) кінець довгого корабельного каната, за допомогою якого шхуну встигли підтягти до суші раніше, ніж вона затоне. Один з матросів спробував доплисти до берега, але жорстокі хвилі шпурнули його на гострі скелі з такою силою, що він практично миттєво загинув.
Останньою надією для людей, які потрапили у біду, виявився пес породи ньюфаундленд на прізвисько Танг. Якимось неймовірним чином, незважаючи на страшні хвилі, йому вдалося доплисти до берега з канатом, затиснутим у зубах. На березі за битвою зі стихією спостерігали десятки мешканців острова, які невимовно здивувалися, побачивши, що з пащі собаки, що виходить з води, в море тягнеться мотузка. Шхуну досить швидко вдалося підтягти до берега. Всі 92 моряки, що залишилися в живих, були врятовані!
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 3 м/с Пд-3х
Тиск: 745 мм