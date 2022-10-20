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«Елементарно!»: гарбузовий суп за рецептом Ектора Хіменеса-Браво

12:35 20 жовтня 2022
Гарбузовий суп

Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор, суддя «МайстерШеф. Битва сезонів» (СТБ) Ектор Хіменес-Браво, який емоційно відреагував на трагедію Ізюма, поділився в соцмережі рецептом гарбузового супу, а також розповів, як приготувати страву із сезонного продукту у будь-яку пору року.

«Кабачковий сезон вже пройшов, тепер поспіли гарбузи. Елементарний рецепт першої страви. Смарт-ідея, як зробити рецепт позасезонним: заморозьте суміш для гарбузового супу на зиму, щоб смак золотої осені можна було відродити й під Новий рік», — зазначив шеф-кухар.

Гарбузовий суп

Інгредієнти:

  • Гарбуз — 400 г
  • Цибуля — 100 г
  • Часник — 30 г
  • Чебрець — 5 г
  • Апельсин — 100 г
  • Бульйон овочевий чи курячий — 200 мл
  • Вершки жирні — 100 мл
  • Сіль і перець

Спосіб приготування:

Нарізаємо цибулю, часник, гарбуз, апельсин, додаємо чебрець і зберігаємо у пакеті-слайдері в морозильній камері. У каструлю з вершковим маслом висипаємо інгредієнти, додаємо бульйон (можна зробити завчасно і також зберігати в морозильній камері). Збиваємо блендером, додаємо сіль, перець та вершки. Збиваємо повторно. У тарілці додаємо сіль та оливкову олію, прикрашаємо гарбузовим насінням. Смачного!

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