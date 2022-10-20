Майстриня Олександра Чалій: «Мої квіткові чашки відзначені найвищою нагородою на Міжнародному конкурсі Golden Time Talent»

Краса завжди змінювала світ на краще. Роботи майстрині Олександри Чалій відомі не тільки в Україні, а й у багатьох країнах світу — Великобританії, Швейцарії, США. Особливо гарні чашки, декоровані полімерними квітами.

Про те, як створює таку красу, Олександра Чалій розповіла «ФАКТАМ».

Олександра Чалій: «Мене надихає те, що мої роботи дарують людям позитивні емоції»

«Мініатюрні квіти та фрукти створюю максимально реалістичними»

-- Олександро, з чого все почалося?

--Творчість мене приваблювала з дитинства, я плела із бісеру, вишивала, малювала, -- розповідає Олександра. -- Перші свої кошти заробила у дев’ять років на ярмарці, яку організувала у дворі нашого будинку. Всі тоді витратила на матеріали для створення прикрас. Пройшли роки, а любов до створення краси залишилася. Я працювала у книжковому магазині і мріяла про роботу в сусідньому маркеті, де був відділ «Все для творчості». Одного дня там з’явилась вакансія, і з цього почався мій справжній творчий шлях…

Фруктова сукня дівчини надзвичайно красива

Я займалась дизайном вітрини, освоїла техніку декупажу, створювала ростові квіти з італійського гофропаперу, малювала і почала ліпити. Перший брусок глини пам'ятаю як зараз, довго його розминала, нічого не виходило. Ліпила за допомогою спеціальних силіконових формочок, ніяких інструментів не мала. Поступово ж придбала професійні засоби, глину високої якості, почала відвідувати майстер- класи. Втілені у творчості фантазії приносили мені радість.

--Як ви створили квіткову колекцію чашок?

--Кожну роботу я спочатку уявляю, потім малюю й втілюю з полімерної глини. Процес створення непростий: змішування кольорів, ліплення, запікання, шліфування, лакування і закріплення декору на чашці. Один виріб створюється не менше, ніж три дні. Кожна деталь викохана і наповнена натхненням. Мініатюрні квіти, фрукти створюю максимально реалістичними. Кожна чашка неповторна, бо це ж ручна робота. А нещодавно я наважилася представити свої роботи на міжнародному онлайн-конкурсі Golden Time Talent. Я подавала фото та відео своїх робіт. Основними умовами були оригінальність та якість виробу. У конкурсі брали участь понад 300 творців краси з різних країн світу. Роботи оцінювали відомі скульптори, художники, продюсери, дизайнери, ілюстратори. Мої квіткові чашки відзначені найвищою нагородою на Міжнародному конкурсі Golden Time Talen, і це для мене дуже приємно.

Ромашки – одна з улюблених квіток майстрині

«Мої квіти не в'януть і уособлюють життя»

-- Ваші квіти неначе живі. Як ви досягаєте такого ефекту?

-- Я не використовую шаблонні готові кольори, для кожної квітки створюю власну палітру — навіть для білої ромашки. Після отримання потрібного кольору, потрібно вирізати пелюстки. Далі надаю кожній пелюстці текстуру, для цього використовую силіконовий відбиток зі справжньої пелюстки. А тепер можна збирати композицію.

.-- Які квіти у вас улюблені?

--Ромашки та троянди. Ромашка лише на перший погляд здається простою, але насправді це не так. А от троянда, можна сказати, багатошарова, тому процес створення від бутона до розкритої квітки копіткий. Я дуже люблю квіти, але завжди сумно бачити, як вони в'януть. Тому мої квіти не в'януть і уособлюють життя.

-- Чи є у вас учні?

-- Я проводжу майстер-класи для дітей й планую організувати їх для дорослих.

Декор кожної чашки створений з любов’ю

-- Що вас зазвичай надихає на творчість?

-- Те, що мої роботи дарують людям позитивні емоції.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про львів’янку Наталю Берладин — майстриню, яка створює зефірні букети неймовірної краси.

Фото з альбому Олександри Чалій.

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