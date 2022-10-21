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Оладки без борошна: друзі будуть у захваті від вашого рецепту

16:40 21 жовтня 2022
Оладки без борошна

Українські господині люблять готувати оладки. Ресурс, який раніше поділився рецептом запеченої груші, розповів про те, як приготувати оладки з манки без борошна.

Складові:

Манка — 350 гр.
Яйця — 2 шт.
Цукор — 3 ст. л.
Кефір 3,2% - 250 мл.
Сіль — 1/3 ч. л.
Сода — 1 ч. л.

Приготування:

1. Яйця збиваємо віночком із цукром. Додаємо сіль, кефір, перемішуємо. Додаємо манку, перемішуємо та залишаємо на 30 хвилин.
2. Додаємо соду, перемішуємо. Смажимо на олії на середньому вогні до золотистої скоринки, викладати тісто можна ложкою. Подаємо зі сметаною, згущеним молоком або варенням.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як приготувати яблучні оладки, а також оладки з капусти.

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