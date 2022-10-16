Як розповідає фудблогерка Вікторія Ісаєнко, яка поділилася раніше рецептом смарагдового салату, при мінімальному наборі продуктів ця страва вийде смачною, поживною та оригінальною. Сміливо подавайте яблучні оладки до ранкової кави, та й діти залюбки смакуватимуть.

Інгредієнти:

яйця — 3 шт.,

кефір 2,5% - 400 мл,

борошно — 250 -270 г,

цукор — 150 г,

розпушувач — 1,5 ч.л.,

сіль — дрібка,

яблука — 4 шт.,

олія для смаження — 100−150 мл

Приготування:

У миску всипте борошно, розпушувач, дрібку солі, додайте цукор, вбийте яйця та влийте кефір. Віничком гарно перемішайте тісто для оладків. Має вийти консистенція густої сметани без грудочок. Відкладіть, поки підготуєте яблука.

Помийте яблука, почистьте від шкірки та потріть на велику тертку прямо у тісто, помішуючи за кожним разом, щоб яблука не темніли. Перемішайте, щоб все рівномірно розподілилися.

Сковорідку з олією розігрійте, викладіть оладки та смажте з кожної сторони до рум"яності. Викладайте на паперовий рушник, аби увібралася зайва олія.