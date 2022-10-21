Експерша ракетка світу після розлучення з чоловіком-мільярдером попалася на допінгу

Колишня найсильніша тенісистка світу, 31-річна румунка Сімона Халеп, яка розлучилася з чоловіком-мільярдером через рік після весілля, зізналася, що відсторонена від змагань за порушення антидопінгових правил.

«Сьогодні починається найважчий матч у моєму житті: боротьба за правду, — написала Сімона Халеп у Twitter. — Мене повідомили про позитивний результат тесту на речовину під назвою Roxadustat у дуже малій кількості. Це найбільший шок у моєму житті.

Протягом усієї моєї кар'єри ідея зради ніколи не спадала мені на думку, це повністю суперечить цінностям, на яких мене виховували. Я відчуваю себе абсолютно спантеличеною і зрадженою. Я боротимусь до кінця, щоб довести, що ніколи навмисно не приймала заборонену речовину, і я вірю, що рано чи пізно правда переможе.

Справа не в титулах чи грошах, а в честі та історії кохання, яке склалося у нас з тенісом за останні 25 років".

Як з'ясувалося, 9-а ракетка світу не пройшла антидопінговий тест на US Open-2022, де вона в першому ж колі сенсаційно вилетіла від українки Дарії Снігур.

У середині вересня титулована румунка, яка перемагала на «Ролан Гаррос» та Уїмблдоні, оголосила, що більше не братиме участі в турнірах у 2022 році, заявивши, що почувається «психічно виснаженою» і їй потрібен час, щоб оговтатися від операції на носі.

У вересні Симона Халеп перенесла операцію на носі

Додамо, що за свою кар'єру Сімона Халеп заробила понад 40 млн доларів. У 2009 році румунка заради тенісу зважилася на операцію, зменшивши свої груди з шостого до другого розміру.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найсильніша тенісистка світу Ешлі Барті раптово завершила кар'єру у 25 років.

Фото gsp. ro

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