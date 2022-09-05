Відома українська дієтологиня Оксана Скиталінська дуже часто чує від пацієнтів, що їм поставили діагноз «інсулінорезистентність» і потрібно негайно лікуватися. Втім, пояснює вона, це не хвороба, а стан, який не потрібно лікувати якимись ліками, а змінювати спосіб життя — харчування, фізичну активність.

«Інсулін — це гормон, який допомагає глюкозі та вільним жирним кислотам всмоктуватися із крові у клітини. Інсулін пригнічує розщеплення жирів, стимулює синтез глікогену. Інсулінорезистентність — стан, коли клітини інсулінозалежних тканин (жирові клітини, м'язеві, печінкові) слабо реагують на інсулін і це не дає змоги глюкозі проникнути в клітини. Щоб все ж таки „проштовхнути“ глюкозу у клітини, підшлункова залоза виробляє більше інсуліну. Тобто це стан, коли для засвоєння глюкози клітинами та для підтримки нормального рівня глюкози в крові потрібно більше інсуліну. Підшлункова залоза працює у посиленому режимі і поступово виснажується і в крові підвищений рівень інсуліну (гіперінсулінемія). Найголовніша причина — це перевантаження клітин жиром, що активує ряд механізмів, які обмежують приплив глюкози та жирних кислот. Одним із таких механізмів є зменшення кількості інсулінових рецепторів на поверхні клітин. Надмір інсуліну сповільнює „спалювання“ жиру в жировій тканині (ліполіз) та сприяє збільшенню кількості жирних кислот в крові та погіршенню їх потрапляння в печінку та м'язи. Такий „жиротоксичний“ стан веде до того, що починають погано працювати і внутрішньоклітинні рецептори, які транспортують глюкозу всередину клітини, і ще більше посилюється інсулінонечутливість на поверхні клітинної мембрани. Тому інсулінорезистентність є в деякій мірі синонімом надмірної ваги та ожиріння».

То ж пацієнтам у такому стані потрібно насамперед схуднути, якщо є зайва вага.

«Вживайте більше клітковини (овочі, несолодкі фрукти, ягоди, зернові з оболонками або висівки, насіння льону, горіхи). Менше насичених жирів (краще — нежирне м'ясо, дуже помірно — сало; уникання смаженого, кондитерських виробів. Має бути їжа із протизапальними властивостями: свіжа зелень, ягоди. Особливий акцент — на низькому глікемічному індексі їжі, виключення чистого і прихованого цукру та фруктози (включно з медом). Замість десертів — ягоди, кислий фрукт. Понижуйте глікемічний індекс їжі, додавши до неї порошок із мелених висівок, нарубану зелень. А ще робіть паузи між прийомами їжі: щось поїли — і почекайте годин 4−5, пийте воду, чай, каву. Але ніяка дієта не впорається з ІР, якщо не буде ще одного фактора — фізичної активності. Тому багато ходити та робити вправи/танцювати — це надзвичайно ефективно».

Раніше дієтологиня Оксана Скиталінська розповіла, чим корисне лляне насіння.

10

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram