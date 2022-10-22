Мають намір знизити навантаження на систему електропостачання: у Києві заявили про початок опалювального сезону

У Києві розпочали опалювальний сезон, враховуючи похолодання та необхідність знизити навантаження на систему електропостачання, повідомили у КМДА.

Заступник мера Петро Пантелеєв вважає, що електроенергію не варто використовувати для обігріву, а навпаки, економити.

«Погода буде не дуже холодна, люди обігріваються електроприладами — і це перевантажує систему, де катастрофічно не вистачає електроенергії. Ми запустимо нашу централізовану опалювальну систему. У разі можливих проблем електрообігрівачі не є порятунком, тому що вони швидко виводять з ладу загальну енергосистему», — пояснив Пантелеєв.

За його словами, під час підготовки до опалювального сезону місто робило акцент на тому, щоб будинкові мережі могли витримати навантаження. Їх перевіряли, робили ремонт електрощитових, підстанцій, розподільчих коробок.

Чиновник нагадав, що зараз Україні не вистачає електроенергії. Країна живе та працює у графіку аварійних відключень, тому потрібно мінімізувати використання електроприладів.

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