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Мануфактура: Royal Copenhagen
Рік створення: 1960-ті
Висота: 52 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Людству давно відомі дивовижні приклади існування людей, які абсолютно не схожі на всіх інших. Причому, якщо одні з них народжуються такими, то інші такими стають. Ось, наприклад, як Вім Хоф із Нідерландів, який вразив увесь світ своєю незвичайною здатністю — нечутливістю до холоду! Його організм не страждає та практично не подається змінам від екстремально низької для людського тіла температури. Віму Хофу навіть удалося встановити дев'ять світових рекордів.
2000 року Вім Хоф проплив 57,5 метрів за 61 секунду. На перший погляд, нічого дивного в цьому немає, якщо не брати до уваги той факт, що заплив проходив під льодом замерзлого озера у Фінляндії. До речі, на ньому були лише теплі рейтузи і гольфи.
У 2006 році він підкорив гору Монблан — лише в шортах! А вже наступного року спробував зійти на Еверест. Правда, цього разу йому завадило… обмороження пальців ніг — адже він знову піднімався на гору в одній тільки нижній білизні!
У 2007 році голландський Iceman вразив усіх, пробігши половину марафонської дистанції (21 км) снігом босоніж і в одних шортах. Його шлях тоді пролягав за Полярним колом у Фінляндії і температура снігу дорівнювала 35 градусів нижче за нуль.
2008 року Вім побив власний рекорд перебування у прозорій трубі, наповненій льодом. Раніше йому вдавалося просидіти там близько 64 хвилин. Новий світовий рекорд склав цілих 73 хвилини!
Для багатьох вчених голландець, як і раніше, залишається нерозгаданою загадкою. І якщо раніше передбачалося, що така здатність у Віма вроджена, то потім стало відомо про те, що всі досягнення унікального спортсмена є результатом завзятих тренувань тіла та духу. Щоправда, на питання про розкриття секрету своєї унікальності «Крижана людина», як правило, відмовчується.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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Вітер: 3 м/с 3х
Тиск: 746 мм