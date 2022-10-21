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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2016
Скульптор: Marco Antonio Noguerón
Висота: 41 та 50 cm
Лімітований випуск Із експозиції «Shvets Museum»
У школі чи виші про таку воістину геніальну аномалію — пам'ятати все і завжди! — можна було лише мріяти. А ось американці Джилл Прайс, з дитинства наділеній таким незвичайним вмінням, ні про що подібне мріяти навіть не доводилося. Вона пам'ятає абсолютно все, що відбувалося в її житті, всі найменші події.
Жінці вже за 50, але якщо у неї запитати, що з нею відбувалося того чи іншого дня двадцять років тому, вона розповість все у таких подробицях, начебто це сталося лише п'ять хвилин тому. Вчені з Каліфорнійського університету навіть дали спеціальну назву такому явищу — гіпертимістичний синдром, що в перекладі з грецької означає «надпам'ять».
Раніше було відомо лише кілька прикладів такого прояву здібностей. Експерти стверджують, що у світі навряд чи знайдеться ще хоча б п'ять людей зі схожою пам'яттю. Вченим так і не вдалося встановити причину такого відхилення від норми, але при цьому вони звернули увагу на якусь подібність між такими пацієнтами: всі вони шульги і всі чомусь колекціонують записи старих телевізійних передач!
Сама ж Джілл Прайс називає своє відхилення від норми «горем від розуму». У кількох книгах, написаних нею, вона згадує про тривалі періоди, проведені у депресії тільки через те, що не може забути, що поганого з нею траплялося у різні роки. Причому пам'ятає всі свої минулі неприємності до найдрібніших подробиць! Але при цьому, коли її запитують, а чи не хотілося їй колись відмовитися від такої унікальної здібності, Джілл Прайс зізнається: ніколи в житті!
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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Вітер: 2 м/с 3х
Тиск: 750 мм