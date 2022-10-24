«Позначиться позитивно»: в «Укренерго» оцінили вплив старту опалювального сезону на споживання електроенергії

Початок опалювального сезону у низці міст країни має позитивно вплинути на споживання українцями електроенергії, яку потрібно економити через постійні обстріли рашистів по ТЕС та ТЕЦ.

Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Ми очікуємо, що початок опалювального сезону знизить навантаження на енергетичну систему внаслідок того, що люди перестануть активно грітися електроприладами. Тому це має полегшити навантаження та зменшити споживання електроенергії», — впевнений експерт.

За словами Кудрицького, навіть якщо температура буде нижчою на кілька градусів, ніж зазвичай, це все одно не можна порівняти з ситуацією, коли централізованого опалення зовсім немає. Він наголосив, що витрати електроенергії у цих двох випадках будуть різними.

Нагадаємо, мінімально допустима температура у квартирах під час опалювального сезону становитиме 16 градусів.

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