Імовірний бій за об'єднання чемпіонських поясів у суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі продовжує розбурхувати боксерський світ.

Незважаючи на те, що Циганський король, схоже, боїться битися з кримчанином, у команді нашого співвітчизника все одно шанобливо відгукуються про непереможного британця, тим самим, мабуть, не бажаючи спалювати мости для подальших переговорів.

«Ф'юрі розуміє, що може програти Усику, — наводить слова менеджера українця Егіса Клімаса сайт ESNews. — Але він не боїться битися. Він боєць, і ми не можемо говорити, що йому моторошно. Він не зацікавлений, бо розуміє, що може програти. Давайте я перефразую. Я це кажу всім. Олександр не може побити Тайсона, він може перемогти його. Ф'юрі — гігант, і я не думаю, що хтось може його побити. Але Усик може перемогти».

Зазначимо, що промоутер британця Боб Арум заявляв, що бій між його підопічним та Усиком може відбутися наприкінці лютого — на початку березня наступного року. Тим часом Ф'юрі ще до Нового року збирався битися зі своїм співвітчизником Ентоні Джошуа, але, зважаючи на все, переговори зірвалися й уболівальники не побачать це протистояння. І тепер про можливий поєдинок, уже третій, із Ей Джеєм заговорили в команді Олександра.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тайсон Ф'юрі ефектно «вирубив» суперзірку рестлінгу.

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