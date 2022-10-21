26 жовтня 2022

Прагнучи потрапити до лав моделей, дівчата нерідко виснажують себе дієтами та фізичними вправами. Однак у житті Джилліан Меркадо, що народилася в Нью-Йорку, все виглядало дещо інакше. Спочатку лікарі неправильно діагностували у 12-річної дівчинки церебральний параліч і посадили її (як пізніше з'ясувалося, назавжди) в інвалідний візок. Потім виявилося, що вона хвора на спастичну м'язову дистрофію. Але це анітрохи не полегшило її долі. Найнеймовірніше ж полягало в тому, що Джилліан зуміла довести всім, і собі в першу чергу, що можна любити своє тіло навіть тоді, коли воно далеке від сучасних ідеалів краси.

Її дитячим мріям про світ високої моди не судилося здійснитися. Здавалося, б однозначно. Проте згодом цілеспрямованій дівчині вдалося привернути увагу засновників бренду «Дизель». У 2015 році їй запропонували вигідний контракт та почали запрошувати на різні фотосесії. У 2016 році Джилліан запросили взяти участь у рекламній кампанії для офіційного сайту Бейонсе. Звичайно ж, нікому й на думку не спадало заздрити долі Джилліан, адже вона змушена щомиті перемагати біль. Однак популярність Меркадо допомагає тисячам інших дівчат приймати себе такими, як їх створила природа. Завдяки таким сильним особистостям, багато хто починає дякувати життю за подарунки долі, які раніше сприймалися, як щось звичайне і навіть як належне.

«Я люблю оточувати себе творчими людьми, новинками моди, бесідами з друзями, шоколадом, макаронами, морозивом, ходити на концерти, дивитися фільми в театрі, подорожувати, лежати на пляжі, спостерігаючи зірки та відчуваючи, що я можу до них доторкнутися, — зізнається Джилліан. — І сенс свого існування я бачу в тому, щоб завжди знаходити у житті щось гарне…»

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.