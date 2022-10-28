«Щось пішло не за планом»: агресор обмежив проїзд вантажівок на Керченську переправу

Підконтрольні рашистам медіа інформують: у Краснодарському краї обмежили з 27 жовтня проїзд вантажного транспорту територією Краснодарського краю до поромної переправи через Керченську протоку (на Кримському мосту після вибухів фактично транспортний колапс). Відповідну «ухвалу» підписав губернатор Кубані Веніамін Кондратьєв, повідомляє «Асоціація реінтеграції Криму»:

«За даними пропаганди загарбників, цей захід нібито „спрямований на скорочення часу простою вантажівок на підходах до переправи, а також на прискорення доставлення соціально значущих товарів“. Охочих незаконно відвезти вантаж до окупованого Криму загарбники злочинно пропонують їхати „колонами сухопутним коридором через Таганрог“. Проте очевидно, що російські окупанти прагнуть приховати реальний стан із незаконними вантажоперевезеннями до окупованого Криму та максимально використати пошкоджений Кримський міст насамперед для своїх військових перевезень».

При цьому, кажуть експерти, не випадковою стала і «заборона на фотографування» перевезень на підконтрольній агресору незаконній «Кримській залізниці». Й також відставка заступника міністра транспорту агресора Олександра Суханова, який «займався питаннями транспортної безпеки, зокрема Кримського мосту».

Раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що навесні 2023 року ЗСУ увійдуть до Криму, а символ «русского мира» Керченський міст буде зруйновано.

164

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram