Справжній фурор на святковому столі: печемо зелений хліб

В Україні дедалі популярнішим стає кольоровий хліб. Досягти ефекту кольору можна завдяки різним сортам борошна та добавкам. Вінницька дизайнерка Світлана Теренчук поділилась із «ФАКТАМИ» фірмовим рецептом зеленої паляниці. Вона не тільки смачна, а ще не становить загрозу для фігури.

Інгредієнти:

борошно 1 кг

сіль 3 ч. ложки

цукор 3 ст. ложки

дріжджі сухі 12 г (львівські)

олія 9 ст. ложок

вода тепла 2,5 стакана

свіжий шпинат 100 г

базилік сухий (або прованські трави)

Приготування

Перетерти блендером шпинат. Додати теплу воду, олію, дріжджі, цукор, сіль. У суміш поступово всипати борошно. Вимісити м'яке тісто. Накрити рушником, залишити на 30 хв. у теплому місці. Розділити тісто на дві порції (дві хлібини). Кожну порцію тіста розкачати у пласт 2 см, змастити олією, посипати базиліком. Закрутити тісто рулетом, рулет розрізати повздовж. Потім закрутити ці частини між собою, сформувати й викласти у круглу форму. Накрити рушником, залишити на 30 хв. Перед випіканням присипати борошном для краси. Випікати 30−35 хвилин при температурі 190 г.

А як готувати корисних хліб без дріжджів, розповіла Оксана Барабаш, яка роками проводить майстер-класи із виготовлення «живої» випічки та корисних солодощів.

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