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Кадиров свого досяг: у росії повідомили про відставку генерала Лапіна, — ЗМІ

16:47 29 жовтня 2022
Олександр Лапін

Олександр Лапін, який командував російським угрупуванням «Центр» у війні проти України, знятий зі своєї посади. Про це пишуть російські воєнкори.

«лапін раніше неодноразово критикувався рамзаном кадировим. І ось, схоже, кадиров свого досяг. Тепер ми схоже знаємо, хто головний у російській армії. І це не шойгу, чи, наприклад, суворікін», — написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Як писали «ФАКТИ», Лапін з жовтня 2018 по січень 2019 року був командувачем російського угрупування військ у Сирії.

Раніше лідер окупованої Ічкерії Рамзан Кадиров звинуватив Лапіна в кумівстві та недбалому ставленні до солдатських життів.

За інформацією джерела засновника правозахисного проекту Gulagu.net Володимира Осєчкіна, в росії готують змову та зміну керівництва силових структур. А «фінансист групи «Вагнер» Євген Пригожин створює військову структуру, що загрожує правлінню путіна.

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