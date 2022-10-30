«Яка ж це смакота!»: приготуйте ароматні пиріжки з капустою

Що не кажіть, а наші бабусі та матусі пиріжки готували шедеврально! Все просто — домашні продукти, вкладаємо частинку любові і отримуємо неймовірну апетитну страву, розповідає фудблогерка Наталія Пінчук. Неодмінно потіште рідних ось таким сирними смаженими пирогами. Яка ж це смакота!

Начинка:

середній качан капусти;

цибулина;

2−3 середніх морквини;

сіль, перець, лаврове листя;

2−3 ст. л. кетчупу.

Тісто:

400 г кисломолочного сиру;

3 яйця;

1 ч. л. солі (неповна);

2,5 ч. л. цукру.

Приготування:

В окрему миску просіяти 4−5 стаканів борошна + 1 ч. л. соди + сир. Можливо борошна піде трошки більше або менше. Це залежить від вологості сиру.

Посмажити на сковорідці порізану цибулю та натерту моркву. Додати посічену капусту. Постійно помішуючи, на маленькому вогні доводимо її до готовності. Додаємо мелений перець, лавровий лист та кетчуп. Охолоджуємо начинку, а перед застосуванням солимо до свого смаку. Листя лаврове вийміть.

Тісто поділити на 16 рівних частин (можна і більше) сформувати кульки. Накрити рушником та дати постояти хвилин 30. Ліпимо пиріжки, начинки не шкодуємо. Смажимо їх на маленькому вогні під кришкою. Олії у пательні (сковорідці) має бути 4−5 мм висоти.