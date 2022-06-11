Мінімум часу та сил: рецепт «швидких» пиріжків з цибулею та сиром для тих, хто завжди поспішає
Багато українців полюбляють куштувати пиріжки. Проте, не завжди є час для того, щоб їх приготувати. Тому в нагоді стане «швидкий» рецепт приготування пиріжків з цибулею та сиром. Для їх приготування використовується готове заморожене тісто, пише Шуба.
Враховуючи те, що готуються такі пиріжки не з дріжджового тіста, а з листкового, їх скоріше можна назвати слойками. Саме це і є їхньою перевагою — не треба займатися замішування тіста, а смак хоч і відрізняється від класичних пиріжків, проте не поступається їм.
Начинку пиріжків також не можна назвати традиційною, адже варена картопелька, цибуля і пікантний сир чеддер зможуть вразити навіть гурманів з досвідом. Перед випіканням обов’язково треба змастити пиріжки збитими яйцями — саме це гарантує наявність апетитної золотистої скоринки, за яку ми так любимо пиріжки.
Інгредієнти:
Масло вершкове 50 г
Оливкова олія 25 мл
Цибуля ріпчаста 4 шт
Часник, зубчики 4 шт
Картопля 6 г
Петрушка 4 г
Діжонська гірчиця 15 г
Каєнський перець 1 г
Сир чеддер 300 г
Борошно пшеничне 20 г
Листкове тісто 1 кг
Яйця курячі 2 шт.
Сіль за смаком
Перець чорний мелений за смаком
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