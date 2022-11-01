Сало гарячого засолу: неймовірна закуска, яка стане в пригоді у дорозі

Кулінарка Надія Бурлачук користується цим цікавим варіантом соління сала вже багато років. Таке сало любить її чоловік, який часто бере страву з собою у відрядження.

Інгредієнти:

Сало

Вода — 1 л

Сіль — 1 стакан (250 мл)

Лавровий лист — 3−4 шт.

Перець горошок — 6−8 горошин

Цибуля — 1 шт.

Для обтирання — часник, мелений чорний перець, паприка

Приготування

Сало помити, порізати на порційні шматки, скласти в каструлю не дуже щільно. У воду додаємо все за рецептом і кип'ятимо хвилин 5. Заливаємо киплячим маринадом сало і ставимо під гніт, щоб воно було покрите рідиною. Залишити так для засолювання при кімнатній температурі на три/чотири доби. Коли пройде час, витягнути з розсолу, витерти насухо, натерти пропущеним через прес часником і обваляти в чорному перці, паприці чи приправі до сала. Завернути кожен шматок в харчову плівку та покласти в морозилку.

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