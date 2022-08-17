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Паштет із сала — ситна українська закуска, яка стане трендовою у вашому меню

22:30 17 серпня 2022
паштет із сала

Коли дощовими вечорами захочеться чогось ситного та з українськими нотками, нам стане в пригоді рецепт неймовірно ніжного та смачного паштету, який готує вінницька кулінарка Світлана Ярова. Цей паштет неодмінно стане улюбленою закускою на вашому столі.

Інгредієнти:

1 кг свинини (підгорля),

3 кг сала,

0,5 кг моркви,

0,5 кг цибулі,

сіль,

чорний мелений перець.

Приготування

М’ясо, сало, моркву та цибулю (сирими) перемолоти на м'ясорубці через насадку з дрібними отворами. Додати до смаку спеції. Добре вимішати і розкласти у стерилізовані півлітрові банки. Поставити у розігріту до температури 200 градусів духовку, запікати 2 години.

А як приготувати смачний паштет з баклажанів, розповіла відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

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