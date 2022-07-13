36.40 / 37.39 36.40 / 37.57
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Смачнюще сало зі спеціями: рідні проситимуть готувати його щодня

20:50 13 липня 2022
сало

Такого сала ви ще не куштували, каже кулінарка Валентина Кошова. Його унікальність не тільки у смаку, а й у користі додаткових продуктів. Тут є овочі, що дають вітаміни, зелень — хлорофіл, часник -фітонциди, а горіхи — рослинний білок. Обов'язково зробіть собі декілька баночок.

Інгредієнти:

1−1,5 кг сала (сирого),

5 невеликих стручків гіркого перцю,

2 стручки солодкого перцю,

200 г (1 скл.) почищених посічених горіхів,

великий пучок кропу,

5−6 головок часнику,

солі — до смаку.

Приготування

Усі складники змолоти на м'ясорубці, посолити до смаку, вимішати. Розкласти у чисті стерилізовані банки. Закрити й зберігати у холодильнику. Одразу після приготування це сало буде надто гострим, але коли постоїть і смаки та аромати перемішаються, буде саме те, що треба.

Читайте також: Фаршироване сало від блогера з Маріуполя Ольги Матвій: смачна та ніжна страва до Дня перемоги України над рф

57

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Носить бороду та окуляри: «зниклого» Олега Винника знайшли у Вінниці

Носить бороду та окуляри: «зниклого» Олега Винника знайшли у Вінниці

сальдо

Колаборанта Сальдо, ймовірно, отруєно у Херсоні, він у важкому стані, — ЗМІ

місяць

Супермісяць 13 липня 2022 року: як залучити до своєї оселі гроші і що категорично не можна робити в цей день

Супермісяць

Супермісяць зіпсує сьогодні життя всім знакам зодіаку: гороскоп на 13 липня 2022 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.