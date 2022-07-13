Смачнюще сало зі спеціями: рідні проситимуть готувати його щодня

Такого сала ви ще не куштували, каже кулінарка Валентина Кошова. Його унікальність не тільки у смаку, а й у користі додаткових продуктів. Тут є овочі, що дають вітаміни, зелень — хлорофіл, часник -фітонциди, а горіхи — рослинний білок. Обов'язково зробіть собі декілька баночок.

Інгредієнти:

1−1,5 кг сала (сирого),

5 невеликих стручків гіркого перцю,

2 стручки солодкого перцю,

200 г (1 скл.) почищених посічених горіхів,

великий пучок кропу,

5−6 головок часнику,

солі — до смаку.

Приготування

Усі складники змолоти на м'ясорубці, посолити до смаку, вимішати. Розкласти у чисті стерилізовані банки. Закрити й зберігати у холодильнику. Одразу після приготування це сало буде надто гострим, але коли постоїть і смаки та аромати перемішаються, буде саме те, що треба.

57

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter