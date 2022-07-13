Смачнюще сало зі спеціями: рідні проситимуть готувати його щодня
Такого сала ви ще не куштували, каже кулінарка Валентина Кошова. Його унікальність не тільки у смаку, а й у користі додаткових продуктів. Тут є овочі, що дають вітаміни, зелень — хлорофіл, часник -фітонциди, а горіхи — рослинний білок. Обов'язково зробіть собі декілька баночок.
Інгредієнти:
1−1,5 кг сала (сирого),
5 невеликих стручків гіркого перцю,
2 стручки солодкого перцю,
200 г (1 скл.) почищених посічених горіхів,
великий пучок кропу,
5−6 головок часнику,
солі — до смаку.
Приготування
Усі складники змолоти на м'ясорубці, посолити до смаку, вимішати. Розкласти у чисті стерилізовані банки. Закрити й зберігати у холодильнику. Одразу після приготування це сало буде надто гострим, але коли постоїть і смаки та аромати перемішаються, буде саме те, що треба.
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