У четвер, 3 листопада, «Дніпро-1», який після перемоги над «Аполлоном» гарантував собі вихід у весняну частину єврокубків, проведе на стадіоні АФАС у голландському Алкмаарі останній поєдинок у групі Ліги конференцій проти місцевого клубу АЗ (арбітр — Анастасіос Папапетру з Греції). Нагадаємо, що в першій грі, що пройшла у словацькому Кошице, дніпряни зазнали мінімальної поразки (0:1) .

Незважаючи на те, що обидві команди гарантували собі вихід із групи, майбутній поєдинок не буде позбавлений турнірної інтриги. У разі перемоги підопічні Олександра Кучера виграють групу та пройдуть безпосередньо до 1/8 фіналу турніру, будь-який інший результат відправить український клуб до плей-оф раунду.

Минулими вихідними суперники провели чергові матчі у своїх національних лігах. «Дніпро-1» в Ужгороді здобув чергову перемогу, мінімально обігравши аутсайдера «Чорноморець» — 1:0 (Піхальонок, 23), та продовжує очолювати турнірну таблицю, випереджаючи «Шахтар», який йде другим, на п'ять очок (щоправда, провівши на один матч більше, ніж «гірники»). У свою чергу, АЗ у домашньому поєдинку чемпіонату Нідерландів, граючи в меншості з 14-ї хвилини, здолав «Волендам» — 2:1 (Одгорд, 20, Райндерс, 40 — Верман, 48) та з 26 очками після 12 турів продовжує гонитву за лідерами «Аяксом» (28 балів) та ПСВ (27).

Відеоогляд матчу АЗ — «Волендам» — 2:1

У майбутньому протистоянні букмекери віддають очевидну перевагу алкмаарцям. Наприклад, контора «Паріматч» приймає ставки на перемогу господарів із коефіцієнтом 1,38, на нічию — 5,30, на виграш гостей із берегів Дніпра — 7,60.

У прямій трансляції на території України матч АЗ — «Дніпро-1» покаже о 19:45 відеосервіс MEGOGO.

Ліга конференцій. Група Е. 6-й тур

3 листопада (четвер)

АЗ — «Дніпро-1» 19:45 MEGOGO

В іншому матчі групи кіпрський «Аполлон» прийме на рідній арені «Вадуц» із Ліхтенштейну.

Становище команд: 1. АЗ — 12 очок; 2. «Дніпро-1» — 10; 3. «Аполлон» — 4; 4. «Вадуц» — 2.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі матч Ліги Європи «Динамо» — «Фенербахче».

Фото СК «Дніпро-1»

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