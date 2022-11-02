«Я і в темряві не сумуватиму — знайду, чим зайнятися»: Тамара Яценко про побут та роботу в нових умовах

Відключення світла — непросте випробування для кожної людини. Відсутність електрики порушує плани, позбавляє нас звичного комфорту. Як організувати побут, якщо немає світла і не працює електроплита? Чим із користю зайнятися у темряві? Ці запитання «ФАКТИ» поставили відомим людям — народним артистам України Тамарі Яценко, Євгену Паперному та Аллі Кудлай.

Тамара Яценко: «Якщо у вас електрична плита, наперед відваріть овочі на вінегрет»

— Коли відключають світло, насамперед треба зберігати спокій, — радить народна артистка України Тамара Яценко. — Звісно, ми не звикли до таких побутових незручностей. Зрозуміло, складно підійматися на верхні поверхи, коли вимкнено ліфт. Але ви подумайте от про що: а як зараз тим людям, у яких зруйнований будинок? І ви зрозумієте, що все відносно.

— Багато хто засмучується, що відсутність електрики — це фактично вимушена бездіяльність. Працювати не можеш, тому що немає Інтернету, варити обід — теж, якщо у будинку електроплита. Більшість магазинів за відсутності електрики не працюють, тож і за покупками не підеш.

— Багато що залежить від людини. Наприклад, я і в темряві нудьгувати й рюмсати не буду — завжди знайду, чим зайнятися. Я артистка і цей час можу використовувати для репетицій — повторювати тексти. Можна спілкуватися з рідними та друзями телефоном, якщо є мобільний зв'язок. Ніщо не заважає робити зарядку — це корисно для здоров'я. Можна читати молитви, думати про щось, осмислювати, будувати плани.

— Які лайфхаки ви використовуєте у побуті, коли зникає світло?

— Свічки запалюю. Люблю це робити, навіть коли немає проблем з електрикою. Свічки у будинку — це завжди особлива атмосфера.

— Чи траплялися ситуації, коли ви грали на сцені театру та раптом згасло світло?

— Якось трапилося таке, до війни. І ми тоді грали при гасовій лампі. Це було дуже атмосферно.

— Як приготувати смачну вечерю, якщо немає світла та електроплита не працює?

— У такому разі я порадила б мати заздалегідь відварені овочі на вінегрет. Залишиться лише порізати.

— Ваш вінегрет якийсь особливий?

— Крім традиційних інгредієнтів, додаю до нього трохи родзинок та волоських горіхів. Альтернативою родзинок може бути чорнослив. А крім цибулі використовую часник. Виходить дуже смачно! Можна приготувати салат із натертих капусти, моркви, яблука, все це заправити сметаною, майонезом або олією.

Євген Паперний: «Коли немає світла, дивлюся на екран телевізора, як на „Чорний квадрат“ Малевича»

— Бути кілька годин без світла — це складно, тому я придбав акумуляторну лампу, — каже народний артист України Євген Паперний. — Вона заряджається, як телефон. Навіть від сонця може брати заряд, якщо помістити її на підвіконня у сонячний день. Потім може світити протягом кількох годин. Також у нас вдома багато свічок та ліхтариків. Тож тепер маю своє, автономне освітлення. А ще я купив туристичну газову плиту з балонами, бо вдома маю електроплиту.

— Чи вже пробували на ній щось варити?

— Наприклад, я постійно роблю у джезві каву. На цій плиті можна й суп приготувати, й борщ. Це дуже зручно. А взагалі, потрібно мати запаси води та готової їжі, що не псується. Наприклад, консерви. Відкрив, зробив собі бутерброд і насолоджуйся ним при свічках.

Євген Паперний: «За відсутності електрики мене виручають акумуляторна лампа, свічки та ліхтарики»

— Ви оптиміст!

— Так, нещодавно я сказав дружині: «Немає електрики — ми можемо читати». У нас вдома велика бібліотека, я зараз вибираю книги, які хочу перечитати. Це чудова альтернатива телевізора. Коли немає світла, телевізор для мене стає «Чорним квадратом» Малевича, і я перемикаю свою увагу на книжкові полиці.

Алла Кудлай: «Треба згадати про термоси. А зберегти гарячим суп можна, використовуючи старовинний метод»

— До відключень світла я вже пристосувалася, — розповідає народна артистка України Алла Кудлай. — Мій син Максим підготував ліхтарики та свічки. І я навіть примудряюся з ліхтариком читати. Якщо немає електрики та Інтернету, можна слухати новини та передачі по радіо, яке працює на батарейках.

Алла Кудлай: «Щодо побутових справ, намагаюся все встигнути зробити, поки не відключили електрику» (фото з альбому Алли Кудлай)

— Як долаєте побутові незручності?

— Намагаюся все встигнути зробити, доки не відключили електрику — приготувати їжу, випрати, прибрати.

— У вас газова чи електроплита?

— На щастя, газова. А людям, в яких електроплити, звісно, складніше. Навіть гарячого чаю не поп'єш, якщо немає електрики. Щоправда, й у цьому випадку є вихід. Потрібно згадати про термоси. А зберегти гарячим суп можна за допомогою старовинного методу. Помістіть каструлю на пухову подушку, прикрийте махровим рушником, а зверху — ще однією подушкою. Теплим суп збережеться кілька годин.

Раніше енергетики розповіли, як урятувати побутову техніку при відключенні світла.

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