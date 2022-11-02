Мало фаршу — багато начинки: «хитрий» рецепт пиріжків з м'ясом від відомого фудблогера
Популярний український фудблогер, переселенка з Маріуполя Ольга Матвій, яка раніше показала спосіб приготування справжньої грибної юшки по-закарпатськи, поділилася оригінальним рецептом пиріжків з м'ясом смажених на сковороді.
Вона розповіла, як можна з невеликої кількості м'яса зробити багато пиріжків. Блогерка пропонує збільшити кількість начинки, додавши до фаршу картопляне пюре.
Рецепт:
Дріжджі сухі 1 столова ложка
Цукор 1 столова ложка
Сіль 1 чайна ложка
Вода 200 мл
Олія 200 мл
Борошно 360 гр
Горілка 1 столова ложка
Фарш 300 гр
Цибуля 1−2 шт
Сіль, перець, гірчиця, часник
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