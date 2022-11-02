Мало фаршу — багато начинки: «хитрий» рецепт пиріжків з м'ясом від відомого фудблогера

Популярний український фудблогер, переселенка з Маріуполя Ольга Матвій, яка раніше показала спосіб приготування справжньої грибної юшки по-закарпатськи, поділилася оригінальним рецептом пиріжків з м'ясом смажених на сковороді.

Вона розповіла, як можна з невеликої кількості м'яса зробити багато пиріжків. Блогерка пропонує збільшити кількість начинки, додавши до фаршу картопляне пюре.

Рецепт: Дріжджі сухі 1 столова ложка

Цукор 1 столова ложка

Сіль 1 чайна ложка

Вода 200 мл

Олія 200 мл

Борошно 360 гр

Горілка 1 столова ложка

Фарш 300 гр

Цибуля 1−2 шт

Сіль, перець, гірчиця, часник

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати біляші з м'ясом, а також, як приготувати пиріжки з кабачків.

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