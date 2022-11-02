39.63 / 40.45 38.68 / 39.69
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Мало фаршу — багато начинки: «хитрий» рецепт пиріжків з м'ясом від відомого фудблогера

18:17 2 листопада 2022
Тістечка з м&#39;ясом

Популярний український фудблогер, переселенка з Маріуполя Ольга Матвій, яка раніше показала спосіб приготування справжньої грибної юшки по-закарпатськи, поділилася оригінальним рецептом пиріжків з м'ясом смажених на сковороді.

Вона розповіла, як можна з невеликої кількості м'яса зробити багато пиріжків. Блогерка пропонує збільшити кількість начинки, додавши до фаршу картопляне пюре.

Рецепт:

Дріжджі сухі 1 столова ложка
Цукор 1 столова ложка
Сіль 1 чайна ложка
Вода 200 мл
Олія 200 мл
Борошно 360 гр
Горілка 1 столова ложка
Фарш 300 гр
Цибуля 1−2 шт
Сіль, перець, гірчиця, часник

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати біляші з м'ясом, а також, як приготувати пиріжки з кабачків.

171

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

прання білих речей

Речі залишаються білосніжними на довгі роки: приготуйте цей диво-розчин для прання

Удар по центру Києва, 10 жовтня 2022

Дуже важкий тиждень: астролог розповіла, у яких містах можливі «прильоти»

Виблискуватиме як алмаз: як легко і швидко почистити унітаз простим засобом (відео)

Виблискуватиме як алмаз: як легко і швидко почистити унітаз простим засобом (відео)

сало

Сало гарячого засолу: неймовірна закуска, яка стане в пригоді у дорозі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту