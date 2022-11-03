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Спорт

Усик розповів про плани Ломаченка після переможного бою з Ортісом

12:28 3 листопада 2022
Василь Ломаченко

Український боксер Василь Ломаченко після перемоги у Нью-Йорку над американцем Джемейном Ортісом повернеться до України та продовжить служити рідній країні, захищаючи її від рашистів.

«У Ломаченка аналогічна ситуація, у мене така сама була — він зараз повернеться додому, назад повернеться на службу, — розповів кум легковаговика Олександр Усик в інтерв'ю Top Rank Boxing. — Я знаю, як нелегко було прийняти рішення, тим паче, що він офіційно — військовослужбовець.

У деяких містах та регіонах України, де йдуть бойові дії, люди дуже погано живуть. Війна вбиває. Щодня щось прилітає по Україні, по мирних людях. Не по військових базах, а туди. Але український народ не боїться нікого й нічого. Це ще й мотивує всіх наших людей".

Нагадаємо, що після бою з Ортісом на ринг арени Madison Square Garden піднявся американець Девін Хейні, який захистив чотири чемпіонські пояси в бою з Джорджем Камбососом-молодшим, та підтвердив, що захищатиме титул абсолютного чемпіона світу в поєдинку з українським боксером. Цей бій попередньо має відбутися навесні 2023 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик назвав несподіваного суперника, з яким не хотів би зустрітися у рингу.

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