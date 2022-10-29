4 листопада 2022

Венеція здавна славилася на весь світ своїми традиційними ремеслами, історія яких налічує багато століть. Острів Мурано, на якому нам з усією родиною довелося якось побувати, вважається одним із найбільших у Венеціанській лагуні. І відомий він, насамперед, майстрами-склодувами. Вироби з муранського скла не випадково входять до найпопулярніших сувенірів, що привозяться з Венеції. На відміну від традиційних карнавальних масок, форма яких обмежена старовинними традиціями, вибір виробів з венеціанського скла дуже великий — від елегантних підвісок та кілець до ексклюзивних ваз та люстр.

Історія скляного виробництва у Венеції почалася з візантійських склодувів, які знайшли свого часу притулок у Венеціанській лагуні. Візантійці вирішили збагатити свої секрети багатовіковим досвідом місцевих ченців, які займалися скляним виробництвом, виплавляючи скляні пляшки для лікеру. Незабаром скляне виробництво у Венеції почало процвітати.

В 1291 році виробництво скляних прикрас та предметів розкоші вирішили перенести на острів Мурано. Такий крок міське керівництво зробило не лише з метою збереження секретів виробництва майстрів, а ще й з бажанням позбавити Венецію пожеж, якими постійно загрожували розпечені гори склодувів. Майстри, що оселилися на острові, отримали нечувані для того часу привілеї, однак втратили право виїзду з Мурано. Склодувам також не дозволялося контактувати з чужинцями. Так виробництво скла стало справжньою державною таємницею.

Венеціанське скло славилося завдяки своїй унікальності, адже кожен предмет виготовлявся вручну, бо майстри вкладали в нього особливе значення. Шедеври створювалися за допомогою спеціальної труби для видування скла, а також за допомогою ножиць, щипців та пінцетів. До речі, таким самим виробництво залишається і в наші дні.

Муранське скло має безліч відтінків. Іноді здається, що навіть природні самоцвіти програють за красою деяким виробам такого скла. Саме тому прикраси зі муранського скла досі цінуються чи не нарівні з виробами з дорогоцінного каміння та металів. Ці яскраві фарби, які зробили венеціанське скло відомим, мають ще одну особливість — вони не вигоряють і не стираються, тому вважаються вічними.

У XVI столітті розвиток скляної майстерності в Мурано досяг свого розквіту. Було створено кілька типів муранського скла, воно замінило залізо в дзеркалах знаті по всій Європі. Відомі випадки, коли за бусинки із муранського скла вимінювали цілі кораблі з рабами.

Найвидатніші зразки виробів із муранського скла, що дійшли до наших днів, можна побачити в одній із визначних пам'яток острова Мурано — Музеї скла. Тут виставлені унікальні шедеври ручної роботи з різнокольорового скла, які принесли острову всесвітню славу. Пригадую, побувавши з дітьми в цьому музеї і насолодившись неймовірною красою представлених там робіт, я мимоволі сказав: «Якби свого часу не захопився колекціонуванням порцеляни, я б точно не втримався від колекціонування виробів із муранського скла…»

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.