ЗСУ ліквідували російського спецпризначенця, який знімав факти мародерства на телефон

Владислава Дятлова ліквідовано 25 вересня в Херсонській області. Пізніше в інтернеті з'явилося відео з його телефону, де він хвалиться мародерствами в Херсонській області з квітня до серпня, повідомляє засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.

«В одному з відео двоє спецпризначенців полку оперативного призначення росгвардії з Чечні — Дятлов (у соцмережах використовував псевдонім „Владислав Вітер“) і його товариш по службі Зухраб (імовірно, Зухраб Магомедов), розпивають алкоголь та обіцяють влаштувати геноцид українцям. Цілком імовірно, що прізвище „Дятлов“ це так само псевдонім жмура, а справжнє його прізвище Дьячков (примітно, що в російському сегменті некролога на В. Дятлова немає, хіба що згадка про В. Дьячкова. Цей висновок на підставі того, що кілька його фото за 2017 рік виявлено у фотоальбомі такого собі Костянтина Дьячкова, який годиться йому в батьки. Так само вдалося добути фотографії окупанта за 2017 рік з такою собі Юлією (варіант прізвища Любимова) з Єкатеринбурга, можливо, його пасія, дружина».

Згідно російських ЗМІ, рашист загинув 25 вересня під час артилерійського обстрілу в селі Давидів Брід Херсонської області. 4 жовтня його поховали у Курганській області. Кілька колег Дятлова також померли, ще кілька — опинилися в полоні.

Нагадаємо точку зору Володимира Фесенка «путін, який став убивцею, мародером і ґвалтівником у геополітичних масштабах, претендує на статус провісника «нових цінностей».

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