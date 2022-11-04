Насамперед — заспокойтеся: важливі рекомендації застряглим у ліфті після відключення електрики

Киян закликають не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії у будинках.

Як повідомляють у КМДА, з графіками відключень можна ознайомитися на сайті ДТЕК. Але оскільки можливі певні відхилення від графіків, варто планувати свій час так, щоб перестати користуватися ліфтами за 30−40 хвилин до початку відключення.

Зазначається, що у Департаменті муніципальної безпеки фіксують збільшення кількості викликів на деблокування дверей ліфтової кабіни через аварійні та стабілізаційні відключення електропостачання в столиці.

Громадянам, які застрягли в ліфті, варто дотримуватися певних правил:

1. Заспокойтеся і постарайтеся зрозуміти, що нічого страшного не сталося і не варто панікувати.

2. Не натискайте на всі кнопки поспіль, не стрибайте в ліфті і не намагайтеся відчинити двері кабіни самостійно.

3. Скористайтеся кнопкою виклику диспетчера чи номером телефону аварійно-ліфтової служби та повідомте про проблему, що виникла, та своє місцеперебування.

4. У разі, якщо диспетчер чи аварійно-ліфтова служба не відповідають або не мають можливості приїхати, зателефонуйте до служби «101». Інформація надійде оперативним черговим аварійно-рятувальних бригад вашого району та міста загалом, тож на допомогу приїдуть рятувальники, не задіяні в ліквідації інших надзвичайних ситуацій.

5. Якщо у вас при собі немає телефону або відсутній мобільний зв’язок, покличте на допомогу мешканців будинку, які живуть поруч або проходитимуть повз, та попросіть, щоб викликали відповідну службу.

6. Якщо в очікуванні аварійної служби вам стало спекотно, розстебніть або зніміть верхній одяг. За наявності води, пийте її помірно. Якщо стан не поліпшився, покладіть речі на підлогу і присядьте, витягнувши ноги.

7. Після приїзду аварійної бригади чітко виконуйте всі її інструкції.

«Звертаємо увагу, що зазвичай у ліфтових кабінах або ж у під’їзді є оголошення із номером телефону гарячої лінії компанії, яка обслуговує ліфт, — сфотографуйте його заздалегідь або запишіть. Якщо такої інформації немає, зверніться до керуючої компанії, ОСББ чи ЖЕКу, що обслуговує ваш будинок, з проханням, щоб розмістили контактні телефони аварійно-ліфтової служби, за якими громадяни можуть сповістити її про зупинку ліфтової кабіни», — додали у КМДА.

Нагадаємо, що відключати електроенергію почали після потужних ударів росіян по критичній інфраструктурі, аби сбалансувати систему.

Рашисти наразі зосередилися на об'єктах генерації електроенергії, намагаючись вивести із ладу не самі електростанції, а трансформаторні підстанції.

Фото Pixabay

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