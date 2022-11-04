Оладки з тунцем без борошна: для тих, хто дбає про фігуру
Кожної пори року в нашому житті є місце улюбленим смакам та вишуканим стравам. А чи знаєте ви, що оладки можна приготувати без борошна? Ідеєю такої страви з «ФАКТАМИ» поділилась українська співачка Анна Конда, сценічне ім’я якої придумав легендарний поет Юрій Рибчинський. За словами Анни, оладки з тунцем дуже смачні, а приготувати їх дуже просто. Звісно, така смакота сподобається тим, хто дбає про гарну фігуру.
-Такі рибні оладки дуже смакують з улюбленими овочами та зеленню, -- говорить Анна Конда. — Наприклад, з солодким перцем, томатами та петрушкою. Спробуйте приготувати — не пожалкуєте! Залюбки поділюся рецептом.
Оладки з тунця
Інгредієнти:
- тунець в оливковій олії або у власному соку (1 банка)
- 1 яйце
- кріп (або інша зелень)
- 50 г твердого сиру
Приготування:
Сир та зелень нарізаємо. Всі інгредієнти перемішуємо, а потім смажимо на сковороді.
Смачного!
Нагадаємо ще один рецепт від пані Анни «Салат з курячим філе та грушею: неповторний смак осені».
Фото з альбому Анни Конди32
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