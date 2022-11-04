39.72 / 40.50 38.58 / 39.53
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Оладки з тунцем без борошна: для тих, хто дбає про фігуру

20:15 5 листопада 2022
оладки з тунцем

Кожної пори року в нашому житті є місце улюбленим смакам та вишуканим стравам. А чи знаєте ви, що оладки можна приготувати без борошна? Ідеєю такої страви з «ФАКТАМИ» поділилась українська співачка Анна Конда, сценічне ім’я якої придумав легендарний поет Юрій Рибчинський. За словами Анни, оладки з тунцем дуже смачні, а приготувати їх дуже просто. Звісно, така смакота сподобається тим, хто дбає про гарну фігуру.

-Такі рибні оладки дуже смакують з улюбленими овочами та зеленню, -- говорить Анна Конда. — Наприклад, з солодким перцем, томатами та петрушкою. Спробуйте приготувати — не пожалкуєте! Залюбки поділюся рецептом.

Оладки з тунця

Інгредієнти:

  • тунець в оливковій олії або у власному соку (1 банка)
  • 1 яйце
  • кріп (або інша зелень)
  • 50 г твердого сиру
Анна Конда готує дуже смачні страви

Приготування:

Сир та зелень нарізаємо. Всі інгредієнти перемішуємо, а потім смажимо на сковороді.

Смачного!

Нагадаємо ще один рецепт від пані Анни «Салат з курячим філе та грушею: неповторний смак осені».

Фото з альбому Анни Конди

32

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

ванна

Біла ванна за 5 хвилин: як швидко й легко почистити ванну, не влазячи в неї

прання білих речей

Речі залишаються білосніжними на довгі роки: приготуйте цей диво-розчин для прання

Виблискуватиме як алмаз: як легко і швидко почистити унітаз простим засобом (відео)

Виблискуватиме як алмаз: як легко і швидко почистити унітаз простим засобом (відео)

жінка

Наявність великого стажу не є обов'язковою: у ПФУ розповіли, хто може вийти на пенсію у 50 років

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту