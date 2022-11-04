Оладки з тунцем без борошна: для тих, хто дбає про фігуру

Кожної пори року в нашому житті є місце улюбленим смакам та вишуканим стравам. А чи знаєте ви, що оладки можна приготувати без борошна? Ідеєю такої страви з «ФАКТАМИ» поділилась українська співачка Анна Конда, сценічне ім’я якої придумав легендарний поет Юрій Рибчинський. За словами Анни, оладки з тунцем дуже смачні, а приготувати їх дуже просто. Звісно, така смакота сподобається тим, хто дбає про гарну фігуру.

-Такі рибні оладки дуже смакують з улюбленими овочами та зеленню, -- говорить Анна Конда. — Наприклад, з солодким перцем, томатами та петрушкою. Спробуйте приготувати — не пожалкуєте! Залюбки поділюся рецептом.

Оладки з тунця

Інгредієнти: тунець в оливковій олії або у власному соку (1 банка)

1 яйце

кріп (або інша зелень)

50 г твердого сиру

Анна Конда готує дуже смачні страви

Приготування:

Сир та зелень нарізаємо. Всі інгредієнти перемішуємо, а потім смажимо на сковороді.



Смачного!

Нагадаємо ще один рецепт від пані Анни «Салат з курячим філе та грушею: неповторний смак осені».

Фото з альбому Анни Конди

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