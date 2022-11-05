«Шахтар» заробив у шість разів більше за «Динамо»: названо призові українських клубів за виступ у єврокубках

Групові турніри єврокубків — Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій — дозволили заробити непогані призові українським клубам.

Найбільше «капнуло» до клубної скарбнички донецького «Шахтаря». За виступ у групі найпрестижнішого клубного турніру Старого світу «гірники» заробили 42 млн євро. Із них 15,54 млн приніс лише сам вихід до основного раунду турніру, 5,9 млн додалися завдяки результатам (одна перемога та три нічиї) та ще 20,47 млн відповідно до клубного коефіцієнта за останні десять років.

«Динамо», яке після вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів вибороло лише одну нічию на груповій стадії Ліги Європи, заробило майже в шість разів менше за свого головного конкурента на внутрішній арені — кияни поповнили клубний бюджет на 7,67 млн у євровалюті.

Нарешті, «Дніпро-1», який також по ходу євросезону вилетів із кваліфікації Ліги Європи до групового турніру Ліги конференцій, став багатшим на 5,24 млн євро.

Нагадаємо, що «Шахтар» та «Дніпро-1», на відміну від «Динамо», ще можуть поповнити клубні скарбнички цього сезону, вийшовши до весняної стадії єврокубків. Своїх наступних суперників по 1/16 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій українські команди дізнаються у понеділок, 7 листопада.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися в Україні матчі чемпіонату світу з футболу в Катарі.

Фото ФК «Шахтар»

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