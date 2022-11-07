«Додайте до меню субпродукти»: досвідчена кулінарка розповіла як зекономити на харчуванні під час війни

Українська фудблогерка та засновниця групи «Смаколик ЮА» Марія Михальниченко підняла актуальну тему для всіх — як економити на їжі. За її словами, далеко не все відповідає правилам здорового харчування, але такі часи, що багато людей виживають.

«Про такі речі як складання списку продуктів і меню перед походами в магазин і не голодним — розказувати не буду. Як і про те, що заготовки економлять не лише час, а й гроші, і що знижки та опт — класні штуки. М'ясо — ріжте на волокна. Якщо варити суп, борщ чи каші — це справді економно. М'яса іде куди менше, і всі в сім"ї поласували стравою з м’ясом.

Спосіб приготування: відварюємо м"ясо. М"ясо виймаємо, розбираємо на волокна. З бульйоном варимо перші страви, і в кінці приготування додаємо м"ясо, або ж додаємо його до каш. Я так люблю робити булгур, пшеничну кашу, перловку, рис, пшоно, гречку. Окрім того, до каш додаю підсмажені цибулю та моркву, інші овочі за бажанням — перець, кабачок, горошок, кукурудза, зелена квасоля.

Субпродукти теж урізноманітнюють меню! Навіть святковий печінковий торт по собівартості — далеко не найдорожча страва. Окрім того з печінки часто роблю: оладки, гречаники, паштет, печінку в сирному соусі. Шлуночки і сердечка: готую а-ля-бефстроганов до каш і макаронів, салати по-корейськи. Шийки: можна на них варити перші страви. Я ж найбільше люблю потушкувати в томатному соусі і подавати з кашами. То взагалі одна з моїх улюблених м’ясних страв!".

Фарш, пояснює фудблогерка, то не лише котлети.

«З 200 грамів фарша можна зробити ситний обід на велику сім'ю. Як? Болоньєзе! Додаєте багато цибулі, моркви, томату, спеції — варите макарони, пюре або кашу — і всі щасливі. Ще класний варіант: фарш з овочами. Все просто: підсмажуєте цибулю, фарш, туди додаєте всі овочі, які є (дрібненько порізані). До того — каша, макарони чи картопля. Або ж приготуйте хороший суп з фрикадельками!«

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