Суд щодо ліцензій 1xBet проходитиме без слухань: суддя ОАСК розгляне справу однособово

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Володимир Келеберда прийняв рішення про розгляд справи щодо анульованих ліцензій російського букмекера 1xBet однособово без слухання сторін. Про це йде мова в його постанові від 24 жовтня 2022 року, опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Нагадаємо, що російський букмекер 1xBet отримав від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей дві ліцензії на роботу в Україні в березні 2022 року, у розпал повномасштабного вторгнення рф в Україну, але після великого суспільного резонансу у вересні КРАІЛ анулювала дані ліцензії. ТОВ «Твоя беттінгова компанія», що представляє 1xBet в Україні, вирішила оскаржити рішення КРАІЛ через суд, який, як писали ЗМІ, почався з махінацій: «ТБК» тричі подавала позов до суду, аби обрати собі потрібного суддю при автоматичному розподілі справ.

Суддя Володимир Келеберда в результаті відкрив провадження в адміністративній справі за позовом російського букмекера до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, але вирішив не проводити судових засідань та не викликати сторони в зал судових засідань: суддя вирішив розглянути справу на підставі наданих сторонами документальних доказів. Для цього КРАІЛ як відповідач повинен в строк 15 днів з дня вручення йому ухвали суду надати свій відзив до позову разом з усіма доказами.

«Неподання суб`єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову», — йде мова в постанові судді.

Також суддя Келеберда зобов’язав КРАІЛ надати суду доручення комісії по справі 1xBet, лист Бюро економічної безпеки України від 29 серпня, в якому детективи навели докази зв’язку ТОВ «Твоя беттінгова компанія» з рф, а також інші документи по справі.

Враховуючи, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей довгий час «не бачила» зв’язку 1xBet з країною-агресором, а також те, що надані ліцензії російському букмекеру було анульовано лише під тиском суспільства, єдиним шансом росіян на поновлення своїх ліцензій на роботу в Україні є тільки те, що КРАІЛ не виконає вимоги суду, не надасть у визначений термін свій відзив на позов, через що тоді суддя зможе задовольнити позов ТОВ «Твоя беттінгова компанія» і вирішить скасувати рішення КРАІЛ про позбавлення 1xBet права роботи в Україні.

Нагадаємо, нещодавно журналісти телеканалу «Прямий» виявили, що компанія, яка входить до українського IT-холдингу TECHIIA, має зв’язки з російською букмекерськіою компанією 1xBet, та, ймовірно, допомогла тій зайти на ринок України. Як писав «Прямий», співзасновник TECHIIA Юрій Лазебніков два роки тому був директором ТОВ «МЕ-ЕСТЕЙТ», засновником та беніфіціаром якого є Сергій Цибін, який сьогодні є власником ТОВ «Твоя беттінгова компанія».

Окрім того, у своєму розслідуванні «Прямий» писав, що кіберспортивна група холдингу WePlay Holding довгий час плідно співпрацювала з букмекером з рф, і продовжувала це робити вже після початку повномасштабної війни, а зв’язок між проросійським ТОВ «Твоя беттінгова компанія» та компанією з холдингу TECHIIA журналісти підтвердили тим, що головним юристом TECHIIA є Роман Родін, рідний брат Олександра Родіна, директора ТОВ «Твоя беттінгова компанія».

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