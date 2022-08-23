Рулет «Тірамісу»: гості будуть приємно шоковані цим десертом і проситимуть дати шматочок додому

«Це дуже смачно, приготуйте обов"язково», — радить відома фудблогерка з України Юлія Сімончук, яка раніше поділилася рецептом найсмачніших шоколадних мафінів. До того ж домашня випічка завжди краща за магазинну, тому можете цей рулет пропонувати дітям.

Бісквіт (розмір — 35×40 см)

яйця — 5 шт.

борошно — 110 г

цукор — 120 г

крохмаль кукурудзяний — 20 г

ванільний цукор (1 пач.) або цедра лимона

Крем

вершковий сир — 300 г

вершки 33% - 150 мл

цукрова пудра — 70 г

Просочення

кава натуральна заварена — 150 мл

шоколадка — 1 шт.

Приготування

Найперше заваримо каву, щоб до моменту просочення вона охолола. Готуємо крем: збиваємо холодні вершки з холодним вершковим сиром і пудрою до загустіння. Ставимо крем в холодильник.

Бісквіт (продукти кімнатної температури). Відокремити білки від жовтків. На невеликій швидкості збити білки, далі поступово додавати цукор (+ ванільний цукор) і збивати на високій швидкості до стану стійких піків. Додати по одному жовтки, збивати до просто змішування. Далі просіяти сюди борошно, змішане з крохмалем (якщо додаєте цедру, а не ванільний цукор, то додайте на цьому етапі).

Акуратно перемішати лопаткою. Викласти на деко, застелене просиліконеним пергаментом, і випікати при 180 градусах близько 10 хвилин — до сухої шпажки. Дістати, накрити зверху ще одним пергаментом з решіткою, перевернути та зняти пергамент на якому випікали.

Накрити бісквіт рушником і скрутити акуратно в рулет, залишити до повного охолодження.

Розгорнути рулет, просочити кавою, змастити кремом, посипати тертим шоколадом і скрутити знову. Обгорнути харчовою плівкою або пергаментом і помістити в холодильник на кілька годин.

Дістаємо, верх рулета просочуємо кавою і посипаємо какао, залишками шоколадки.