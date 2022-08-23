Рулет «Тірамісу»: гості будуть приємно шоковані цим десертом і проситимуть дати шматочок додому
«Це дуже смачно, приготуйте обов"язково», — радить відома фудблогерка з України Юлія Сімончук, яка раніше поділилася рецептом найсмачніших шоколадних мафінів. До того ж домашня випічка завжди краща за магазинну, тому можете цей рулет пропонувати дітям.
Бісквіт (розмір — 35×40 см)
яйця — 5 шт.
борошно — 110 г
цукор — 120 г
крохмаль кукурудзяний — 20 г
ванільний цукор (1 пач.) або цедра лимона
Крем
вершковий сир — 300 г
вершки 33% - 150 мл
цукрова пудра — 70 г
Просочення
кава натуральна заварена — 150 мл
шоколадка — 1 шт.
Приготування
Найперше заваримо каву, щоб до моменту просочення вона охолола. Готуємо крем: збиваємо холодні вершки з холодним вершковим сиром і пудрою до загустіння. Ставимо крем в холодильник.
Бісквіт (продукти кімнатної температури). Відокремити білки від жовтків. На невеликій швидкості збити білки, далі поступово додавати цукор (+ ванільний цукор) і збивати на високій швидкості до стану стійких піків. Додати по одному жовтки, збивати до просто змішування. Далі просіяти сюди борошно, змішане з крохмалем (якщо додаєте цедру, а не ванільний цукор, то додайте на цьому етапі).
Акуратно перемішати лопаткою. Викласти на деко, застелене просиліконеним пергаментом, і випікати при 180 градусах близько 10 хвилин — до сухої шпажки. Дістати, накрити зверху ще одним пергаментом з решіткою, перевернути та зняти пергамент на якому випікали.
Накрити бісквіт рушником і скрутити акуратно в рулет, залишити до повного охолодження.
Розгорнути рулет, просочити кавою, змастити кремом, посипати тертим шоколадом і скрутити знову. Обгорнути харчовою плівкою або пергаментом і помістити в холодильник на кілька годин.
Дістаємо, верх рулета просочуємо кавою і посипаємо какао, залишками шоколадки.
А кулінарка Ольга Черкевич пропонує дуже смачну й гарну на вигляд страву, яка готується легко та швидко, — кабачковий рулет з грибами.
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