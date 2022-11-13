Хороший день для Риб та ще двох знаків зодіаку: гороскоп від Анжели Перл на 13 листопада 2022 року

Неділя 13 листопада виявиться дуже непростою для деяких представників знаків зодіаку, вважає австралійський астролог Анжела Перл .

Тому вирішення фінансових питань вона рекомендує сьогодні скасувати, а також не радить змішувати особисті та ділові відносини.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Цього дня можуть бути різні проблеми. І все тому, що Овни ніяк не зможуть порозумітися з оточуючими. Дехто почне звинувачувати в нечесності та легковажності. Мало того, ще й спливуть старі проблеми, а вирішити їх потрібно одразу, поки не пізно. Потрібно докласти зусиль, щоб розібратися у всьому, але Овни зможуть це зробити. А особисте життя складатиметься добре.

Телець (20 квітня — 20 травня)

День виявиться сприятливим у багатьох відношеннях. Перед Тільцями відкриються нові можливості. Переговори цього дня відбудуться на ура. Тільці навіть знайдуть нових союзників. З'явиться шанс навіть просунутися кар'єрними сходами. Вміння знаходити мову з оточуючими зараз дуже знадобиться.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

У особистих відносинах можливі позитивні зміни. І вони дуже потішать Близнюків. Вони зможуть нарешті знайти порозуміння з оточуючими. А у справах можуть виникнути невеликі труднощі. Але серйозних проблем при цьому не виникне. Близнюки зможуть все вирішити.

Рак (22 червня — 22 липня)

День складеться дуже добре. Можна зміцнювати поточні зв'язки та навіть заводити нові знайомства. Близька і дорога людина підтримає Раків і схвалить усі дії. Також з'являться нові цікаві ідеї щодо роботи. Але поки що немає можливості їх втілити в життя. Корисним буде набуття нових знань. Нова інформація в майбутньому стане в нагоді.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Працювати у цей день слід акуратніше і обережніше. Тільки так можна уникнути помилок. Крім того, Левам вдасться показати, що вони сильні перед конкурентами, що зробить їх важливішими перед суперниками. Сваритися з рідними украй не рекомендується. Нічого хорошого із цього не вийде. Важливо приділити час рідним та поговорити з ними до душі.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Дівам рекомендується налаштуватися на активні та рішучі дії. Обставини наразі вимагають саме цього. У жодному разі не можна здаватися і опускати руки. Важливо виявити твердість та наполегливість, інакше потім доведеться сильно шкодувати. А ввечері Дівам вдасться добре відпочити і розслабитися в колі дорогих людей.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Спілкування у цей день виявиться тягарем. Не всі правильно зможуть зрозуміти слова та вчинки Терезів. В результаті вони стануть об'єктом критики. Навіть найвірніші люди цього дня можуть говорити неприємні речі. Досягти успіху вдасться тільки в тих завданнях, де Терези діють самостійно. Імпровізації допоможуть зробити роботу набагато кращою.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Цього дня можуть надійти неприємні новини. А стосуватимуться вони, швидше за все, грошей. Скорпіони можуть неправильно оцінити свої можливості та взяти на себе дуже багато. Важливі питання поки краще відкласти на більш вдалий час. Настрій можуть підняти невеликі поїздки, а також зміна ситуації. Але збиратися в дорогу важливо без поспіху, щоб нічого не забути.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Цього дня найбільшу радість Стрільці зазнають при спілкуванні з рідними. Що більше часу з улюбленими людьми, то краще почуватимуться представники цього знака зодіаку. Рекомендується запланувати разом із родичами спільні поїздки, подорожі, походи. Романтичні побачення також пройдуть дуже приємно. Але в роботі все буде не так само райдужно. Стрільці можуть робити помилки.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День виявиться неоднозначним. Козероги зможуть втілити плани в життя або завершити успішну справу, але при цьому успіхи не зможуть порадувати їх. Виявиться, що отриманий результат нікому не потрібен. Але сумувати не варто. Важливо просто зрозуміти, чому відбувається щось подібне і взяти себе в руки. У особистих відносинах спостерігається сприятлива атмосфера.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Цього дня вкрай рекомендується уникати сварок та конфліктів із рідними. Скандал може затягнутися на тривалий період. Важливі питання поки що не варто вирішувати. Рекомендується провести час із самим собою наодинці. Так можна буде зрозуміти, як краще діяти далі.

Риби (19 лютого — 20 березня)

У Риб з'явиться шанс досягти успіхів у справах. І допоможе у цьому винахідливість, маневреність, які зміцнять позиції та залишать конкурентів позаду. Оригінальні та незвичайні рішення сподобаються всім навколишнім. Також вдасться вирішити ще й особисті проблеми. На любовному фронті спостерігається приємна атмосфера.

Нагадаємо, колега Анжели Дмитро Уранус назвав дату повної капітуляції рф.

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